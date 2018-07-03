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Эвакуация школьников из пещеры в Таиланде может занять несколько дней

Происшествия
3 июля, 6:47 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 3, июля. /ТАСС

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон отметил, что к школьникам направили 16 водолазов, чтобы следить за их здоровьем и готовить к эвакуации

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© AP Photo/Sakchai Lalit

БАНГКОК, 3 июля. /ТАСС/. Процесс эвакуации двенадцати школьников из футбольной команды, а также их тренера, пропавших в пещере Кхао Луанг в Таиланде более недели назад, займет несколько дней. Как сообщил во вторник губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, лучший вариант проведения операции все еще прорабатывается.

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"Они будут эвакуированы из пещеры, когда это будет безопасно, - приводит его слова газета The Nation. - Сейчас стоит задача безопасно вывести их наружу, поскольку вода и грязь препятствуют этому". По словам губернатора, "они выглядели истощенными, учитывая то, что они находились там без еды и воды в течение многих дней". Вместе с тем губернатор отметил, что общее состояние ребят не вызывает опасения.

Сообщается, что 16 военных водолазов были направлены к школьникам, чтобы следить за их здоровьем и готовить к эвакуации. Аквалангисты взяли с собой особую пищу, воду, обезболивающие средства и антибиотики. В заявлении ВС Таиланда отмечается, что они готовятся направить в пещеру еду, которой хватит минимум на четыре месяца пребывания внутри. Кроме того, все 13 человек пройдут курс обучения погружению, пока продолжаются откачка воды, поиски других способов доступа в пещеру, а также бурение альтернативного входа.

Губернатор поблагодарил таиландских и международных добровольцев, а также высоко оценил предоставленную помощь со стороны США, Великобритании, Китая, России, Бельгии, Японии, Лаоса и Израиля. "Важнейшими факторами успеха этой операции были хорошо организованное сотрудничество и распределение обязанностей", - подчеркнул он.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.

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