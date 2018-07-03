Эвакуация школьников из пещеры в Таиланде может занять несколько дней

БАНГКОК, 3 июля. /ТАСС/. Процесс эвакуации двенадцати школьников из футбольной команды, а также их тренера, пропавших в пещере Кхао Луанг в Таиланде более недели назад, займет несколько дней. Как сообщил во вторник губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон, лучший вариант проведения операции все еще прорабатывается.

"Они будут эвакуированы из пещеры, когда это будет безопасно, - приводит его слова газета The Nation. - Сейчас стоит задача безопасно вывести их наружу, поскольку вода и грязь препятствуют этому". По словам губернатора, "они выглядели истощенными, учитывая то, что они находились там без еды и воды в течение многих дней". Вместе с тем губернатор отметил, что общее состояние ребят не вызывает опасения.

Сообщается, что 16 военных водолазов были направлены к школьникам, чтобы следить за их здоровьем и готовить к эвакуации. Аквалангисты взяли с собой особую пищу, воду, обезболивающие средства и антибиотики. В заявлении ВС Таиланда отмечается, что они готовятся направить в пещеру еду, которой хватит минимум на четыре месяца пребывания внутри. Кроме того, все 13 человек пройдут курс обучения погружению, пока продолжаются откачка воды, поиски других способов доступа в пещеру, а также бурение альтернативного входа.

Губернатор поблагодарил таиландских и международных добровольцев, а также высоко оценил предоставленную помощь со стороны США, Великобритании, Китая, России, Бельгии, Японии, Лаоса и Израиля. "Важнейшими факторами успеха этой операции были хорошо организованное сотрудничество и распределение обязанностей", - подчеркнул он.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.