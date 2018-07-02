Спасатели отвели источник поступления воды в пещеру Кхао Луанг, где пропали школьники

БАНГКОК, 2 июля. /ТАСС/. Команда из 100 спасателей обнаружила основной источник поступления воды в пещеру Кхао Луанг, где 23 июня пропали 12 школьников и их тренер. Как сообщила в понедельник газета The Nation, вода была отведена на близлежащие сельскохозяйственные угодья.

Ожидается, что этот шаг поможет сократить объем жидкости, которая попадает внутрь, на 60%. Группа продолжит обход территории для выявления любых источников, которые могут затапливать пещеру. По прогнозам синоптиков, сухая погода в регионе сохранится до среды, когда в провинцию Пхетчабури вернутся ливни.

Местные власти сообщили, что аквалангисты достигли развилки внутри подземелья, на которой они повернули налево, чтобы добраться до "Пляжа Паттайи". Именно там, как предполагают специалисты, могут укрываться 13 человек. Отмечается, что другая группа водолазов отправится вправо, если будут свободные люди.

По словам представителей спасателей, в третьей камере пещеры был создан командный пункт, оборудованный электричеством и системами связи. Кроме того, продолжается откачка воды из подземелья.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнему тренеру. Пещера, в которой они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие помещения, где могли укрыться от прибывающей воды пропавшие.

Сначала работникам парка удалось пройти внутрь примерно на 3 км, однако они были вынуждены вернуться из-за сильного дождя, который мог заблокировать выход. Прибывшие 24 июня со специальным оборудованием спасатели не смогли пробраться дальше в пещеру из-за мутной паводковой воды и сильного тока. 25 июня к ним присоединился спецназ, который использовал беспилотники и другие устройства с тепловизорами для поиска пропавших. Позже в одной из камер пещеры были обнаружены следы пребывания школьников.