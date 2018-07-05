Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рособрнадзор: система ЕГЭ объективно и отлично работает

Общество
5 июля, 10:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам замглавы образовательного ведомства Анзора Музаева, этот способ аттестации уже стал устоявшимся явлением, которое понятно россиянам

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Система единых госэкзаменов объективно и отлично работает. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя последнее исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Смотрите также

Единый государственный экзамен. Досье

В четверг был опубликован новый опрос ВЦИОМ. Согласно его результатам, 77% респондентов считают, что учащихся готовят только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние четыре года (с 64% в 2014 году). В том, что госэкзамен не учитывает индивидуальные особенности школьников, уверены 77%, ещё 71% думают, что проверка знаний после введения ЕГЭ стала формальной и поверхностной. Более 40% россиян считают подготовку к ЕГЭ в школе недостаточной.

"Мы провели анализ обращений, поступивших на горячую линию и линию доверия ЕГЭ, судя по поступившим сообщениям, у родителей и школьников нет критических замечаний к единому госэкзамену, но звучит критика по поводу государственной итоговой аттестации в 9 классах. Мы с уверенностью можем констатировать, что те, кто знакомы с системой ЕГЭ и хоть что-то знают, больше чем заголовки, заявляют, что система объективно и отлично работает", - сказал Музаев.

По его словам, институт ЕГЭ уже стал устоявшимся явлением, он абсолютно понятен россиянам. "Это говорит о том, что между государством и обществом идет постоянный диалог, учитываются мнения граждан, ведется работа с экспертным сообществом. Пример этому - отказ от тестовой части в ЕГЭ, которая вызывала критику и негативное отношение к единому госэкзамену. Формат и содержание ЕГЭ претерпели за годы его существования существенную трансформацию в соответствии с запросами общества и в их нынешнем виде воспринимаются россиянами положительно", - заключил Музаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
2
Замглавы МВД Британии призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери
3
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
4
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018"
5
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
6
Постпредство при ОЗХО: глупо думать, что РФ "вновь" применила "Новичок" в разгар ЧМ
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости