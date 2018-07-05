Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные

В открытом доступе оказались не все файлы Google Docs. А только документы с видом доступа "всем, у кого есть ссылка", — этот вид приватности выбирает создатель документа.

"Яндекс" индексирует страницы, доступные по ссылкам без ввода логина и пароля. Страницы, индексация которых запрещена администратором сайта в файле robots.txt, поиск не индексирует", — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

И добавили, что выдача документов Google Docs не связана с особенностями работы системы. Служба безопасности "Яндекса" связалась с представителями из Google, "чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация". В Google на момент публикации информацию пока не прокомментировали.