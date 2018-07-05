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Осужденный Сенцов встретился с двоюродной сестрой в колонии на Ямале

Общество
5 июля, 14:40 UTC+3 МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По данным окружного омбудсмена, встреча длилась полтора часа

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов в четверг встретился со своей двоюродной сестрой Натальей Кочневой (Каплан) в колонии №8 города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), где он отбывает наказания и ранее объявил голодовку. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак.

"Да, подтверждаю. Встреча длилась полтора часа. Сестра Кочнева Наталья", - сообщил Сак.

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По данным аппарата Уполномоченного по правам человека в ЯНАО, двоюродная сестра Сенцова уже покинула колонию. "Ей разрешили краткосрочное свидание продолжительностью три часа", - пояснили в аппарате омбудсмена ЯНАО.

Ранее Сак сообщил ТАСС, что с Сенцовым в колонии Лабытнаги встречалась Уполномоченная по правам человекам в РФ Татьяна Москалькова. По его словам, Москалькова беседовала с Сенцовым около часа.

Также дважды к Сенцову безрезультатно пыталась попасть уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова. Москалькова в связи этим отметила. что посещения Сенцова Денисовой не было ни с кем согласовано.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".

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