Кузнецова готова помочь матери ребенка-инвалида, которая продавала психотропы

МОСКВА, 5 июля./ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что готова оказать содействие матери ребенка-инвалида, которую обвиняют в продаже психотропных веществ.

Как ранее стало известно, 38-летняя жительница Москвы Екатерина Коннова была задержана за незаконную продажу наркотических средств. Она выставила на продажу пять микроклизм с несертифицированным в России диазепамом. Его используют при эпилепсии у детей.

Женщина решила продать лекарство через интернет, так как оно ей впоследствии не пригодилось, но покупателями стали представители полиции, которые осуществляли контрольную закупку. Сейчас Коннова находится под подпиской о невыезде, против нее возбуждено уголовное дело.

"Сейчас как раз мы запросили информацию более подробную по этом случаю. Мы готовы оказать всяческую помощь, вести юридические консультации, если они необходимы, направить свое ходатайство... Наша задача в том, чтобы решения были приняты в интересах ребенка, а в интересах ребенка - когда мама рядом", - сказала Кузнецова в четверг журналистам, комментируя ситуацию. Она отметила, что постоянно получает жалобы от родителей больных детей, нуждающихся в лекарствах, в том числе обезболивающих.

"Тема обеспечения лекарственными препаратами, обезболивающими нам хорошо знакома. В аппарат уполномоченного постоянно приходят обращения от родителей детей паллиативных, детей с тяжелыми заболеваниями, которые или не реализуют свое право на паллиативную помощь, или не получают должных лекарственных препаратов", - отметила она, указав на необходимость принятия комплексных мер в решении этой проблемы.

Ранее портал "Милосердие" сообщал о том, что у Конновой двое детей. Лекарство предназначалось младшему шестилетнему сыну для купирования эпилептических приступов и судорог, которые могут происходить несколько раз в день. У мальчика тяжелые и множественные нарушения: врожденное отсутствие пищевода, ДЦП, проблемы со зрением и другие сопутствующие заболевания.

Поддержка Конновой

Детский хоспис "Дом с маяком" запустил петицию на change.org с обращением "закрыть уголовное дело против мамы неизлечимо больного ребенка и обеспечить в России возможность легального приобретения и применения лекарств против эпилепсии". По информации пресс-службы хосписа, семья является их подопечными уже несколько лет.

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая вместе с рядом руководителей благотворительных организаций подписала ходатайство на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки в защиту Конновой.