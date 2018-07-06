"Радио Свобода" предоставило отчетность как СМИ-иноагент

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Радио Свобода" предоставило обязательную отчетность как СМИ - иностранный агент с нарушением срока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

"После составления Минюстом России протокола за непредоставление обязательной отчетности "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) с нарушением срока исполнило указанную обязанность", - сказали в Минюсте.

"Радио Свобода" стало первым в России иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, оштрафованным за невыполнение требований законодательства. Как сообщили ранее в Минюсте РФ, "в нарушение законодательства Российской Федерации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) в установленный срок не представило в Минюст России отчет о своей деятельности, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное статьей 19.7.5-2 КоАП РФ ("Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента")". В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, который рассмотрен 5 июля мировым судьей судебного участка № 423 Тверского района Москвы. Судья назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Как и другие НКО-иноагенты, иностранные СМИ, включенные в перечень, обязаны раз в полгода (не позднее 15 января и 15 июля) предоставлять отчет о своей деятельности и персональном составе руководящих органов, а ежеквартально (не позднее 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября) - отчет о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, и о фактическом расходовании и использовании денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников. Также СМИ-иноагенты обязаны проводить аудит своей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляя в Минюст аудиторское заключение не позднее 15 апреля за предыдущий год.

5 декабря прошлого года Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".