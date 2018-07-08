CNN: выступающие за ужесточение оборота оружия демонстранты перекрыли шоссе в Чикаго

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Сотни демонстрантов, выступающих за ужесточение оборота огнестрельного оружия в США, приняли участие в субботу в масштабной акции протеста, частично перекрыв одно из автомобильных шоссе в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, протестующие маршем прошли по одной из автотрасс города. Изначально полиция заявляла, что все, кто попытается заблокировать трассу, будут задержаны. Однако впоследствии власти все же разрешили провести акцию. Беспорядков и серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Демонстранты заявили, что своей акцией они желают, в частности, добиться внимания общественности и правоохранительных органов к серьезной ситуации, сложившейся в Чикаго, где каждый год от огнестрельного оружия гибнут сотни человек. Протестующие выступают в том числе за ужесточение законов, контролирующих оборот оружия.

Чикаго является одним из самых криминальных городов США. По данным полиции мегаполиса, за первую половину текущего года в городе произошло более 1,1 тыс. случаев стрельбы и более 250 убийств. Как отмечает агентство Associated Press, подавляющее большинство преступлений совершается в районах, в которых проживают преимущественно темнокожие граждане с низким уровнем дохода.

В США в последнее время участились случаи, при которых люди открывали огонь из огнестрельного оружия по ни в чем не повинным гражданам. Одним из последних резонансных происшествий такого рода стал массовый расстрел в американском Паркленде (штат Флорида) 14 февраля. В тот день бывший ученик одной из городских школ открыл огонь по учащимся и преподавателям, убив в общей сложности 17 человек и ранив еще 14. В конце июня американец открыл стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд), убив пять журналистов.

Такие трагедии часто служат причиной проведения массовых демонстраций и акций протеста, участники которых выступают за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в США. 24 марта сотни тысяч американцев вышли на улицы около 800 городов страны с требованием к Конгрессу предпринять соответствующие меры на законодательном уровне. Самая масштабная акция под названием "Марш за нашу жизнь" прошла в тот день в Вашингтоне, в ней приняли участие не менее 500 тыс. человек.