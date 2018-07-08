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CNN: выступающие за ужесточение оборота оружия демонстранты перекрыли шоссе в Чикаго

Общество
8 июля, 1:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, июля. /ТАСС

Беспорядков и серьезных инцидентов во время проведения акции зафиксировано не было

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© AP Photo/Annie Rice

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Сотни демонстрантов, выступающих за ужесточение оборота огнестрельного оружия в США, приняли участие в субботу в масштабной акции протеста, частично перекрыв одно из автомобильных шоссе в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила телекомпания CNN.

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По ее данным, протестующие маршем прошли по одной из автотрасс города. Изначально полиция заявляла, что все, кто попытается заблокировать трассу, будут задержаны. Однако впоследствии власти все же разрешили провести акцию. Беспорядков и серьезных инцидентов зафиксировано не было.

Демонстранты заявили, что своей акцией они желают, в частности, добиться внимания общественности и правоохранительных органов к серьезной ситуации, сложившейся в Чикаго, где каждый год от огнестрельного оружия гибнут сотни человек. Протестующие выступают в том числе за ужесточение законов, контролирующих оборот оружия.

Чикаго является одним из самых криминальных городов США. По данным полиции мегаполиса, за первую половину текущего года в городе произошло более 1,1 тыс. случаев стрельбы и более 250 убийств. Как отмечает агентство Associated Press, подавляющее большинство преступлений совершается в районах, в которых проживают преимущественно темнокожие граждане с низким уровнем дохода.

В США в последнее время участились случаи, при которых люди открывали огонь из огнестрельного оружия по ни в чем не повинным гражданам. Одним из последних резонансных происшествий такого рода стал массовый расстрел в американском Паркленде (штат Флорида) 14 февраля. В тот день бывший ученик одной из городских школ открыл огонь по учащимся и преподавателям, убив в общей сложности 17 человек и ранив еще 14. В конце июня американец открыл стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд), убив пять журналистов.

Такие трагедии часто служат причиной проведения массовых демонстраций и акций протеста, участники которых выступают за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в США. 24 марта сотни тысяч американцев вышли на улицы около 800 городов страны с требованием к Конгрессу предпринять соответствующие меры на законодательном уровне. Самая масштабная акция под названием "Марш за нашу жизнь" прошла в тот день в Вашингтоне, в ней приняли участие не менее 500 тыс. человек.

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