Как американские подростки борются за ужесточение законов об оружии

Стрельба в школе города Паркленд (штат Флорида), жертвами которой стали 17 учащихся и учителей, вызвала невиданный до сих пор гражданский протест против свободной продажи огнестрельного оружия в США. В центре этого протеста — тинейджеры, которые спустя ровно месяц после трагедии провели "Национальную школьную забастовку" с лозунгами "Нет — оружию!", "Защитите нас!" и "Мысли и молитвы не остановят пули". Дети уже заставили президента США Дональда Трампа пересмотреть свои взгляды на проблему огнестрела. Но смогут ли они победить всемогущее оружейное лобби?

Анатомия протеста

Полемика об ограничении огнестрельного оружия вспыхивает каждый раз, когда в США происходит очередной подобный инцидент, — так было после расстрелов в школе "Сэнди-Хук", в гей-клубе в Орландо, на фестивале в Лас-Вегасе и т.д.

Сторонники ограничительных мер (как правило, из числа Демократической партии и либерального крыла американского общества в целом) начинают агитировать за изменение оружейного законодательства. Республиканцы и американские консерваторы, напротив, уповают на то, что политизировать трагедию нельзя, обсуждать какие-то меры слишком рано и вообще проблема заключается не в регулировании оборота оружия, а в психическом состоянии самого стрелка.

Когда политические баталии приходят к концу, СМИ быстро теряют интерес к этой теме, и диалог о массовой стрельбе фактически прерывается до следующего расстрела.

Инцидент в школе "Марджори Стоунман Дуглас" города Паркленд выбивается из этого тренда. Как выяснил портал Vox, оружейная тема продолжает доминировать в новостях крупнейших кабельных каналов, и более того — по истечении двух недель после стрельбы о ней говорили больше, чем после "Сэнди-Хук" и Орландо. Причина тому — активность парклендских школьников, которые устроили полномасштабную медийную кампанию по борьбе с оружием на страницах соцсетей и экранах ТВ, а также вывели тысячи школьников на уличные митинги по всей стране.

The media is talking more about gun control than we were at this point after Sandy Hook: https://t.co/pk43TBuhfP pic.twitter.com/E4x3UKubw8 — Vox (@voxdotcom) March 5, 2018

"Мы дети, а вы взрослые. Сделайте что-нибудь"

Пожалуй, это первый случай, когда выжившие в стрельбе подростки не просто рассказывали о трагедии, а использовали ее как повод для критики сторонников свободной продажи оружия — президента Трампа, республиканцев и лоббистов в лице Национальной стрелковой организации (NRA). "Мы дети, а вы типа как взрослые. Вы должны действовать и сыграть свою роль. Работать вместе, забыть про политику и сделать что-нибудь", — заявил 17-летний Девид Хогг, который сумел спрятаться на территории школьного кампуса, когда старшеклассник Николас Круз расстреливал своих жертв.

Главным лицом протеста стала 18-летняя Эмма Гонзалес, открытым текстом обвинившая в произошедшем политиков, "которые сидят в своих позолоченных креслах в Сенате и Конгрессе, получают деньги от NRA и утверждают, что [со стрельбой] ничего нельзя поделать". Ее 10-минутная речь дала начало одному из главных лозунгов протестующих школьников — "С нас хватит [этой чепухи]" (We Call BS).

Спустя неделю после стрельбы телекомпания CNN пригласила Эмму Гонзалес, ее соратников, учителей и родителей погибших детей на дебаты с сенатором Марком Рубио и представительницей NRA Даной Лоеш. Встреча превратилась в сеанс общественного порицания — в течение более полутора часов Рубио и Лоеш под неодобрительные крики и гул отвечали на вопросы в духе "Вы готовы пообещать, что не будете принимать деньги от NRA?" и "Как вы можете спать по ночам?". Сенатор ушел от ответа о деньгах NRA, но признал, что трагедия заставила его пересмотреть взгляды на ношение оружия — в частности, магазинов с увеличенным запасом патронов.

Student Cameron Kasky asks Marco Rubio whether he will pledge not to take any more NRA money pic.twitter.com/kJi1Tot2YT — Axios (@axios) February 22, 2018

Всюду заговор

Театрализованность происходящего на ТВ и высокие ораторские способности школьников заставили некоторых американцев усомниться в том, что перед ними настоящие дети, а не "кризисные актеры", нанятые для выступлений на камеру. Подобные конспирологические теории возникают в США постоянно — многие верят, к примеру, что трагедия в "Сэнди-Хук" целиком и полностью была инсценирована, хотя никаких доказательств в пользу этой версии не существует.

На сей раз конспирологи усомнились в личности уже упомянутого Девида Хогга — пару лет назад он уже давал интервью для ТВ, к тому же его отец работал в ФБР. Этого любители теорий заговора посчитали достаточным, чтобы назвать Хогга актером на зарплате спецслужб. Такие сообщения распространялись в Twitter с подачи ультраконсервативного конспиролога Алекса Джонса. Один из твитов лайкнул сын президента США Дональд Трамп-младший.

VIDEO: Outspoken Trump-Hating School Shooting Survivor is Son of FBI Agent; MSM Helps Prop Up Incompetent Bureau https://t.co/AYCNLlXJqx — Thomas Paine (@Thomas1774Paine) February 20, 2018

Трамп "переобувается"

Во время предвыборной гонки Дональд Трамп называл Вторую поправку, конституционно гарантирующую право на ношение оружия, "первой американской свободой" и выступал за сохранение "этого фундаментального права". Его программа предполагала либерализацию существующих оружейных правил.

Однако после стрельбы во Флориде глава американской администрации повел себя неожиданно — вместо того, чтобы вслед за республиканцами попытаться замять скандал, он потребовал от однопартийцев рассмотреть меры по ужесточению оружейного законодательства. По его распоряжению было объявлено о создании Федеральной комиссии по обеспечению безопасности в школах, которую возглавит министр образования Бетси Девос. Она, в частности, рассмотрит вопросы повышения до 21 года возрастного порога при продаже оружия, что ранее поддержал президент, и ужесточения системы проверки при покупке оружия в магазине или по интернету.

Что заставило Трампа скорректировать свои взгляды — неизвестно. Возможно, на него подействовала встреча в Белом доме с выжившими школьниками и эмоциональная речь одного из них — Сэма Зайфа, который со слезами на глазах попросил президента: "Не дайте этому повториться снова".

Впрочем, одновременно Трамп заявил о необходимости предоставить оружие учителям и отменить "зоны без оружия" — места, где ношение стволов запрещено. Республиканцы и многие консервативные граждане США убеждены, что именно эти зоны чаще всего становятся объектом атак, так как люди там не могут защитить себя с помощью огнестрельного оружия. Упразднение "зон без оружия" было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

"Я буду сам контролировать свое оружие, спасибо"

14 марта, ровно через месяц после парклендской трагедии, учащиеся школ, колледжей и университетов на 17 минут вышли из классов — в память о 17 погибших во Флориде. На лужайке у Капитолия появились 7 тыс. пар детских ботинок — в память о каждом ребенке, погибшем от пули со времен "Сэнди-Хук". В тот же день NRA опубликовала в Twitter язвительную запись "Я буду сам контролировать свое оружие, спасибо" с изображением винтовки AR-15 — той самой, из которой были расстреляны учащиеся Паркленда.

I'll control my own guns, thank you. #2A #NRA pic.twitter.com/jqbZzwcWf6 — NRA (@NRA) March 14, 2018

До событий во Флориде позиции NRA казались непоколебимыми, но уже сейчас как в американском обществе, так и в политическом истеблишменте происходит переоценка взглядов на оружейную проблему. Некоторые любители стрельбы добровольно сдают свои винтовки и просят уничтожить их — потому что "это правильно". Те, кто не готов пойти на столь радикальные меры, продолжают приобретать оружие, но не AR-15 и аналогичные ей винтовки.

Между тем власти на уровне штатов принимают законопроекты по предотвращению стрельбы в школах.

В начале мая флоридские сенаторы проголосовали за повышение с 18 лет до 21 года возрастного ценза при покупке вооружений штурмового образца и за запрет торговли устройствами, повышающими скорострельность полуавтоматического оружия. Новые законы наделяют органы правопорядка более широкими полномочиями при конфискации вооружений и боеприпасов у людей с психическими отклонениями и позволяют ужесточить меры безопасности в школах за счет увеличения численности охраны и разрешения некоторым учителям иметь при себе оружие. NRA оспорила это решение в суде как не соответствующее Второй поправке конституции США.

События в Паркленде запустили цепную реакцию во всех уголках Америки. Вслед за Флоридой меры по ужесточению контроля над оружием начали рассматривать штаты Канзас, Нью-Йорк, Вашингтон, Цинциннати, Огайо и Айова. А после того, как Трамп обвинил сенаторов в том, что они "боятся NRA", стоит ожидать, что в ближайшее время билли об усилении регулирования будут представлены и в Конгрессе США.

Давление на власть и оружейников со стороны парклендских школьников продолжится 24 марта, когда в стране пройдут "Марши за наши жизни". Активисты обещают не сдаваться до тех пор, пока насилие с применением огнестрела не будет искоренено в стране полностью.

Артур Громов