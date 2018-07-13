СМИ: на наблюдавший за спасением школьников в Таиланде телеканал могут подать в суд

БАНГКОК, 9 июля. /ТАСС/. Королевские военно-воздушные силы Таиланда пригрозили судебными исками телеканалу PPTV - владельцу беспилотного летательного аппарата, который следил за эвакуацией на вертолете спасенных из пещеры Тхам Луанг школьников. Об этом в понедельник сообщила газета The Nation.

Дрон был замечен на видео рядом с вертолетом Ми-17, перевозившим в больницу одного из четырех эвакуированных накануне школьников. В понедельник телеканал принес официальные извинения за использование беспилотника. Несмотря на это представитель ВВС страны заявил, что вооруженные силы будут координировать свои действия с Управлением гражданской авиации Таиланда, чтобы владелец дрона понес наказание за свои действия, поскольку у него не было разрешения на полет в этом районе.

С 2015 года в Таиланде действуют правила, согласно которым перед тем как отправить свой беспилотник в полет, его владелец обязан получить в минтрансе соответствующее разрешение, указав цели эксплуатации и четко обозначив маршрут. Полеты без регистрации грозят нарушителям штрафом до 100 тыс. батов (более $3 тыс.) или тюремным заключением на срок до пяти лет.

23 июня сотрудники национального парка обнаружили возле входа в пещеру Тхам Луанг мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. 8 июля водолазы вывели оттуда группу из четырех детей, после этого ученики были доставлены на вертолетах в больницу.