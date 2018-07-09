Где покупать и зачем спорить с продавцом: правила онлайн-покупок

Вам нужна площадка с хорошей репутацией. Желательно, чтобы магазин работал давно.

Самый популярный вариант — покупать на агрегаторах, как Alibaba, Taobao, Asos, Amazon, eBay, Ozon.ru. При заказе нужно учитывать ряд нюансов (об этом ниже), но в целом онлайн-торговля у них поставлена на поток.

Важно не нарваться на сайт-клон.

"Клоны внешне выглядят как известный сайт, но создаются для мошеннических целей. Важно проверить, действительно ли в адресной строке название нужного магазина. Вместо mvideo.ru может быть, например, адрес mvideo-shop.ru, а вместо ozon.ru — какой-нибудь ozom.ru", — объясняет Андрей Кузьмичев, заместитель гендиректора Ru-Center.

При покупке в небольшом магазине, скажем, на площадке для десятка дизайнерских брендов, обратите внимание на сервис. Есть ли служба поддержки? Насколько быстро можно дозвониться? Есть ли на сайте реквизиты и контакты продавца? Соответствуют ли условия доставки закону о защите прав потребителей?

"Если сказано, что возврат товаров не предусмотрен, — продавец нарушает закон, — объясняет Иоанна Щербакова, юрист московского офиса юрфирмы "Ильяшев и партнеры". — Но это правило не относится к товарам, которые по закону считаются невозвратными: предметы личной гигиены, нижнее белье и так далее. При заказе в небольшом магазине по возможности выбирайте оплату наличными при получении товара".

Отзывы покупателей тоже важны, но часто позитивные комментарии пишут сотрудники компании, а если вы видите серию жалоб — лучше в таком месте не покупать.