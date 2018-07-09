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Где покупать и зачем спорить с продавцом: правила онлайн-покупок

Общество
9 июля, 14:31 UTC+3

Почему нельзя купить флешку-диктофон на китайском сайте? Как не нарваться на продавцов-мошенников? И что делать, если вам доставили разбитый гаджет — в нашем материале

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Fred Greaves

В июле AliExpress в тестовом режиме открыл в России канал с товарами маркетплейса Taobao. Рынок интернет-торговли в стране постоянно растет. В прошлом году россияне потратили на онлайн-покупки 1,04 трлн рублей, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). ТАСС — о том, на что обратить внимание при выборе интернет-магазина и какие товары нельзя покупать на агрегаторах.

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Зачем покупать в интернете?

Это, как правило, дешевле.

Продавцы часто делают скидку при покупке товаров через интернет-магазин. Цена телевизора в офлайн-гипермаркете, допустим, 10 тыс. рублей, а при заказе через сайт — 9,5 тыс.

Товары на известных международных площадках, объединяющих производителей и продавцов, могут стоить значительно дешевле. Российские магазины везут большие партии из-за рубежа, оплачивая таможенные пошлины, а здесь продают с наценкой. Покупая самостоятельно, вы минуете посредника.

На крупных сайтах-агрегаторах выбор больше, чем в торговом центре. И наоборот — иногда молодые дизайнеры не могут позволить себе открыть магазин, у них можно заказать товары только онлайн.

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Как выбрать хороший интернет-магазин?

Вам нужна площадка с хорошей репутацией. Желательно, чтобы магазин работал давно.

Самый популярный вариант — покупать на агрегаторах, как Alibaba, Taobao, Asos, Amazon, eBay, Ozon.ru. При заказе нужно учитывать ряд нюансов (об этом ниже), но в целом онлайн-торговля у них поставлена на поток.

Важно не нарваться на сайт-клон.

"Клоны внешне выглядят как известный сайт, но создаются для мошеннических целей. Важно проверить, действительно ли в адресной строке название нужного магазина. Вместо mvideo.ru может быть, например, адрес mvideo-shop.ru, а вместо ozon.ru — какой-нибудь ozom.ru", — объясняет Андрей Кузьмичев, заместитель гендиректора Ru-Center.

При покупке в небольшом магазине, скажем, на площадке для десятка дизайнерских брендов, обратите внимание на сервис. Есть ли служба поддержки? Насколько быстро можно дозвониться? Есть ли на сайте реквизиты и контакты продавца? Соответствуют ли условия доставки закону о защите прав потребителей?

"Если сказано, что возврат товаров не предусмотрен, — продавец нарушает закон, — объясняет Иоанна Щербакова, юрист московского офиса юрфирмы "Ильяшев и партнеры". — Но это правило не относится к товарам, которые по закону считаются невозвратными: предметы личной гигиены, нижнее белье и так далее. При заказе в небольшом магазине по возможности выбирайте оплату наличными при получении товара".

Отзывы покупателей тоже важны, но часто позитивные комментарии пишут сотрудники компании, а если вы видите серию жалоб — лучше в таком месте не покупать.

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А не опасно ли оставлять данные банковской карты?

Обратите внимание на наличие у сайта магазина ssl-сертификата, проще говоря, защищено ли ваше подключение к сайту или нет.

"У всех браузеров эта информация находится на виду: рядом со строкой, куда вбивается адрес сайта, как правило, изображен закрытый замок, — уточняет Андрей Кузьмичев. — Серьезный интернет-магазин просто обязан иметь подобную защиту соединения. Если ее нет — это отсутствие гарантий безопасности любых данных, которые вы вводите на сайте, включая данные банковской карточки. Скорее всего, этот интернет-магазин не ведет серьезную коммерческую деятельность".

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Я слышал, что есть ограничения по покупкам в иностранных магазинах. О чем речь?

Вы можете покупать товары на сумму до 1 тыс. евро и весом до 31 кг, не оплачивая пошлины. Так можно делать раз в месяц.

"Иначе будет взиматься таможенная пошлина — 30% от стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной или весовой нормы", — говорит Иоанна Щербакова.

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Любые товары можно покупать в иностранных интернет-магазинах?

Нет. И это важно знать.

"Товары можно разделить на три группы: запрещенные к ввозу, ограниченные в перемещении и разрешенные, — объясняет Иоанна Щербакова. — При заказе подделок известных брендов, лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, устройств для негласного получения информации, таких как флеш-карты с функцией диктофона, очки со встроенной видеокамерой, а также легковоспламеняющихся товаров при несоблюдении таможенных правил вас может ждать административная и даже уголовная ответственность".

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Какие проблемы могут быть с доставкой товаров?

Посылка может потеряться в дороге. Правда, так бывает редко.

"Это может случиться, если доставка идет через почту и без трекинг-номера, — говорит Анастасия Тавед, представитель платформы Storiqa. — Большинство интернет-магазинов прилагают трекинг-номер для отслеживания своей посылки или отправляют покупку курьерской службой. В таком случае курьер принесет посылку прямо к вашей двери".

Доставка в период конца декабря и до середины января будет долгой. Хрупкие товары могут повредиться, поэтому стоит хорошо подумать о заказе посуды или хрупкой электроники.

Чтобы снизить риски, стоит застраховать посылку. Такая услуга обычно предлагается при оформлении заказа.

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Что делать если мне пришел товар другого цвета или плохого качества? Я могу его вернуть?

Можете.

Вы можете отказаться от товара минимум в течение недели (если продавец приложил к посылке документ о правилах возврата товара) и в течение трех месяцев (если продавец не приложил бумаги). Это касается площадок, которые не относятся к сайтам-агрегаторам.

Сложнее с агрегаторами. На их долю приходится 35% онлайн-покупок. Агрегатор не несет ответственности за товары, так как он не продавец, а площадка для продавцов. Но, во-первых, в России готовятся поправки в закон "О защите прав потребителей", учитывающие этот нюанс. А во-вторых, на агрегаторах можно открыть спор с продавцом. Обычно удается вернуть деньги за товары, не соответствующие заявке.

Анастасия Степанова

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