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Прокуратура не нашла подтверждений публикаций о холере в Азовском море на Украине

Общество
9 июля, 19:07 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 9, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что эпидемия якобы может угрожать Ростовской области

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Прокуратура Ростовской области не нашла подтверждений публикаций о якобы неблагополучной ситуации по холере в городе Мариуполе на Украине. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о неблагополучной ситуации по холере в Азовском море возле Мариуполя. Также сообщалось, что эпидемия якобы может угрожать Ростовской области.

"Никакой вспышки нет, информация в СМИ не нашла своего подтверждения", - уточнили в прокуратуре.

Как сообщалось, после публикаций управление Роспотребнадзора по Ростовской области усилило мониторинг, в том числе на приграничной с Украиной территории. По данным управления, по состоянию на 9 июля проведено 3 тыс. 256 исследований на холеру отобранных во всех поверхностных водоемах области, в том числе в Азовском море проб. В управлении добавили, что "положительных находок ни в окружающей среде, ни в материале от больных по состоянию на 9 июля текущего года не выявлено".

Также в пресс-службе сообщили, что официальной информации об ухудшении эпидемиологической ситуации со стороны представителей Украины в адрес Роспотребнадзора не поступало. По состоянию на 9 июля текущего года эпидемиологическая обстановка в Ростовской области стабильная, число заболевших с клиникой острых кишечных инфекций не превышает среднемноголетних показателей. По данным проводимого мониторинга, угроза для распространения инфекций на территории Ростовской области отсутствует.

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