Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украинский консул посетил в СИЗО осужденного в РФ за шпионаж Сущенко

Общество
9 июля, 19:51 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, июля. /ТАСС

Сообщается, что Роман Сущенко подал документы для разрешения на звонки родным

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Украинский консул Геннадий Брескаленко посетил в понедельник в СИЗО "Лефортово" гражданина Украины Романа Сущенко, который осужден в России за шпионаж. Об этом сообщила дочь Сущенко Юлия.

"Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО "Лефортово" отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года. <...> Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их предоставят - не известно", - приводит ее слова агентство "Укринформ".

Смотрите также

Мосгорсуд отказал украинскому омбудсмену в посещении Сущенко

"Репортеры без границ" считают недостаточными доказательства вины в деле Сущенко

Международная и Европейская федерации журналистов призвали освободить Сущенко

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора 9 июня достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека двух стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. 14 июня Людмила Денисова прилетела в Москву. Однако с самого начала ее поездки диалог с российской коллегой не сложился. Денисова несколько раз нарушала достигнутые с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой договоренности о первых посещениях осужденных.

26 июня Денисова намеревалась посетить Сущенко, однако Московский городской суд отказал ей. Исходя из положений Консульской Конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, разрешение может быть дано только консульским работникам, кем уполномоченный Украины Денисова не является. Она сможет посетить осужденного после вступления приговора в силу, однако в настоящее время он обжалован и в силу не вступил.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже в России. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину Сущенко не признал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Высказывания экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о России. Досье
3
Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации
4
Хорватский футболист Вида извинился за высказывания после игры с россиянами
5
Корбин призвал членов правительства Британии договориться между собой или уйти в отставку
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона ДНР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!