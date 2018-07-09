Украинский консул посетил в СИЗО осужденного в РФ за шпионаж Сущенко

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Украинский консул Геннадий Брескаленко посетил в понедельник в СИЗО "Лефортово" гражданина Украины Романа Сущенко, который осужден в России за шпионаж. Об этом сообщила дочь Сущенко Юлия.

"Консулу сегодня удалось посетить в СИЗО "Лефортово" отца. Он чувствует себя нормально, если можно так сказать, учитывая все условия, в которых он находится вот уже почти два года. <...> Подал документы на разрешение на звонки родным, но когда их предоставят - не известно", - приводит ее слова агентство "Укринформ".

Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора 9 июня достигли договоренности о посещении уполномоченными по правам человека двух стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских - в России. 14 июня Людмила Денисова прилетела в Москву. Однако с самого начала ее поездки диалог с российской коллегой не сложился. Денисова несколько раз нарушала достигнутые с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой договоренности о первых посещениях осужденных.

26 июня Денисова намеревалась посетить Сущенко, однако Московский городской суд отказал ей. Исходя из положений Консульской Конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, разрешение может быть дано только консульским работникам, кем уполномоченный Украины Денисова не является. Она сможет посетить осужденного после вступления приговора в силу, однако в настоящее время он обжалован и в силу не вступил.

Мосгорсуд 4 июня приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже в России. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину Сущенко не признал.