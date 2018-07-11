Эмин Агаларов отверг обвинения в попытках повлиять на выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Российский певец Эмин Агаларов заявил журналистам телеканала Vice News, что никогда не пытался повлиять на исход выборов в США. Выдержки из интервью опубликованы во вторник на сайте телеканала.

"Меня обвиняли во влиянии - и это прозвучит очень странно - во влиянии на американские выборы, - приводятся слова Агаларова на английском языке. - Меня - парня из Азербайджана, живущего в Москве. Поскольку я лично знаю [президента США] Дональда Трампа". "Это довольно странное и смехотворное обвинение", - констатировал певец.

Ранее с утверждениями о его причастности к якобы имевшим место попыткам повлиять на американские выборы выступали, в частности, сторонники Демократической партии США.

Агаларов напомнил, что он и его отец встретились с Трампом в Лас-Вегасе (штат Невада), когда договаривались о проведении конкурса "Мисс Вселенная" в России в 2013 году. Как рассказал певец, Трамп тогда предложил пригласить на конкурс президента России Владимира Путина. "Он сказал: "Давайте пригласим Путина на конкурс", - приводятся слова Агаларова. Он отметил, что это не удалось сделать, в частности, из-за занятости главы государства.

Агаларову также были заданы вопросы о том, какую роль он сыграл в том, что касается состоявшейся в июне 2016 года в Нью-Йорке встречи Дональда Трампа - младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Как говорится в публикации, Агаларов отметил, что говорил с Трампом-младшим перед встречей. "Я сказал, послушай, какие-то люди хотят встретиться с тобой", - приводятся слова певца. По его словам, Трамп-младший легко согласился.

Как подчеркивается в материале, сын президента ранее на слушаниях в одном из сенатских комитетов сказал, что не помнит этого разговора.

Иск НКДП

Эмин Агаларов указан одним из ответчиков в иске, поданном 20 апреля в окружной суд Манхэттена Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). По версии истцов, предвыборная кампания Трампа пользовалась поддержкой со стороны России. Утверждается, что она имела некие секретные связи с лицами, имеющими отношение к властям и спецслужбам РФ, а последние якобы ответственны за кибератаки на компьютерные системы НКДП.

С мая прошлого года расследование по поводу приписываемых РФ попыток повлиять на президентские выборы 2016 года в США ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Он уже предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.