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Секретная служба США распространила руководство по выявлению потенциально опасных учащихся

Общество
13 июля, 3:23 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июля. /ТАСС

Специалисты утверждают, что в более чем 80% случаев еще до преступления можно было заметить признаки того, что злоумышленник планирует убийство в школе

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ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Секретная служба США распространила в четверг руководство, призванное помочь администрациям школ, местным общинам и полиции выявлять потенциально опасных учащихся, которые могут устроить стрельбу в учебных заведениях.

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"Мы хотим помочь вычислить тех лиц, поведение которых может вызывать беспокойство, которые находятся в удрученном состоянии, прежде чем они решат прибегнуть к насилию для решения своих проблем", - заявила журналистам глава Национального центра оценки угроз при Секретной службе Лина Алатари. В США эта служба отвечает за охрану президента и высших должностных лиц государства.

По ее словам, сотрудники центра проанализировали ряд инцидентов со стрельбой в американских школах и в подготовленном пособии на 32-х страницах предлагают рекомендации, как не допустить очередных трагедий. В нем, в частности, указывается, что в более чем 80% подобных случаев еще до преступления можно было заметить признаки того, что тот или иной злоумышленник планирует убить кого-то в школе. Как правило, такие люди находятся в состоянии депрессии, начинают проявлять враждебность к окружающим, у них наблюдаются резкие изменения в настроении и поведении, в том, как они одеваются, говорится в руководстве.

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"Каждый может сыграть свою роль в предотвращении насилия в школах и создании там безопасного климата", - подчеркивается в пособии.

Среди инцидентов, которые детально изучали сотрудники центра, - кровавая бойня 14 февраля в школе Marjory Stoneman Douglas в Паркленде (штат Флорида), где один из бывших учащихся - 19-летний Николас Круз убил 17 человек, а также стрельба, устроенная 18 мая в школе в Санта-Фе (штат Техас) ее учеником - 17-летним Димитриосом Пагуртисом, который убил 10 человек.

Как ранее отмечала газета The Washington Post, с 1 января по 18 мая в результате 16 разных инцидентов со стрельбой в школах страны погибли 29 учащихся и преподавателей. За тот же период, указало издание, потери Пентагона - как боевые, так и небоевые - составили 13 человек. С апреля 1999 года по март 2018 года свыше 187 тыс. учащихся по меньшей мере в 193 учебных заведениях столкнулись с вооруженным насилием во время занятий. В стране ежегодно в среднем в 10 школах совершают убийства с применением винтовок и пистолетов, заметила The Washington Post.

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