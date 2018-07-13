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Песков уверен, что пропавшего в горах Сочи мальчика активно ищут

Общество
13 июля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

13-летний подросток пропал в горах 3 июля

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что не в курсе истории с пропавшим в горах Сочи подростком, но уверен, что поисками активно занимаются МЧС и местные власти.

"К своему стыду, я не знаю об этом ничего", - сказал представитель Кремля, добавив, что "даже не видел сообщений на этот счет".

При этом он выразил уверенность, что поисками мальчика "занимаются местные власти и МЧС". Сам Песков, не обладая достаточной информацией, не стал развивать тему.

13-летний подросток пропал в горах Сочи 3 июля во время турпохода.

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