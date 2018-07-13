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Депутаты КБР поддержали изменения в законопроект о пенсионном возрасте в РФ

Общество
13 июля, 13:49 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 13, июля. /ТАСС

За принятие документа выступили 42 человека, против - 9

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НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) поддержали законопроект о пенсионном возрасте, но предложили принять дополнительные меры, которые защитили бы права пенсионеров, молодежи и работающих матерей, передает корреспондент ТАСС. Вопрос об отзыве на проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" заксобрание Кабардино-Балкарии рассмотрело в пятницу на внеочередном заседании парламента региона.

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"Мы сегодня должны принять решение о концептуальной поддержке данного законопроекта в первом чтении. Не сомневаюсь, что ко второму чтению он претерпит серьезные изменения. Более того, ко второму чтению будут параллельно подготовлены законопроекты по сопутствующим проблемам", - сказал председатель комитета парламента по социальной политике, труду и здравоохранению Хусейн Кажаров, представляя документ.

Он также отметил, что у пенсионной реформы есть региональные особенности. "Если в целом по Российской Федерации пропорции замещения работающим населением неработающих пенсионеров - 1,8 к 1, то в Кабардино-Балкарской Республике эта пропорция уже сегодня составляет практически 1 к 1. И тенденция такова, что, к сожалению, ожидается дальнейшее уменьшение количества людей трудоспособного возраста (поколение детей 90-х годов, которых родилось очень мало)", - добавил Кажаров.

Председатель парламента Татьяна Егорова обратила внимание на то, что пенсионная система требует серьезных изменений. По ее мнению, нужно принять несколько дополнительных законодательных актов, которые бы защитили людей пенсионного возраста от дискриминации работодателей, предусмотрели бы создание условий для занятости молодежи и защитили бы права работающих матерей.

Документ приняли в первом чтении: за проголосовали 42 депутата, против - 9.

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