Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Еще один пляж в бухте Геленджика открыт для купания после недельного запрета

Общество
14 июля, 12:27 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 14, июля. /ТАСС

Купание в бухте было запрещено из-за аварии на канализационно-насосной станции, которая произошла 6 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Купание разрешено на еще одном пляже бухты Геленджика после недельного запрета, наложенного из-за аварии на канализационно-насосной станции в городе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба мэрии.

"По результатам проб морской воды отделом Роспотребнадзора в Геленджике принято решение об открытии пляжной территории пансионата "Лазуревый берег", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 июля в городе произошла авария на канализационно-насосной станции, из-за этого купание в бухте было запрещено. Во вторник вечером для туристов открыли пляжи у Толстого мыса, а также пляжах пансионата "Кавказ" и ЗАО ЛОК "Солнечная".

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Ранее сообщалось, что коммунальные сети в курортных городах Краснодарского края серьезно изношены и могут не выдержать нагрузку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
3
СМИ: Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
4
СМИ: швейцарским ученым удалось расшифровать текст древнего папируса
5
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
6
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа
7
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!