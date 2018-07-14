Еще один пляж в бухте Геленджика открыт для купания после недельного запрета

КРАСНОДАР, 14 июля. /ТАСС/. Купание разрешено на еще одном пляже бухты Геленджика после недельного запрета, наложенного из-за аварии на канализационно-насосной станции в городе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба мэрии.

"По результатам проб морской воды отделом Роспотребнадзора в Геленджике принято решение об открытии пляжной территории пансионата "Лазуревый берег", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 6 июля в городе произошла авария на канализационно-насосной станции, из-за этого купание в бухте было запрещено. Во вторник вечером для туристов открыли пляжи у Толстого мыса, а также пляжах пансионата "Кавказ" и ЗАО ЛОК "Солнечная".

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Ранее сообщалось, что коммунальные сети в курортных городах Краснодарского края серьезно изношены и могут не выдержать нагрузку.