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Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Анапы и Геленджика

Общество
9 июля, 15:12 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 9, июля. /ТАСС

Из-за перетока воды с более южных участков Черного моря вода около краснодарского побережья оказалась очень холодной

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Геленджик

Геленджик

© Валерий Матыцин/ТАСС

КРАСНОДАР, 9 июля. /ТАСС/. Купание на пляже Анапы запрещено из-за слишком холодной воды, сообщили ТАСС в понедельник в городской службе спасения. Как отметили в Роспотребнадзоре, в Геленджике до сих пор не удалось устранить последствия прорыва на сетях, поэтому купаться в бухте около города тоже нельзя.

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Ранее сообщалось, что из-за перетока воды с более южных участков Черного моря вода около краснодарского побережья оказалась очень холодной.

"Купание на всех пляжах [Анапы] запрещено, потому что очень холодная вода - от 14 до 20 градусов", - сказал ТАСС представитель службы спасения курорта.

В местных структурах Роспотребнадзора отметили, что последствия аварии на канализационно-насосной станции, которая произошла в Геленджике в пятницу, до сих пор не устранены. Из-за этого запрещено купаться на пляжах по всей Геленджикской бухте, туристам рекомендуется выбирать пляжи в пригороде.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России. В 2017 году Кубань посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек. Пляжный отдых является одним из наиболее востребованных направлений в регионе.

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