На Елисейских полях проходит военный парад в честь Дня взятия Бастилии

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Франция начала отмечать в субботу свой Национальный праздник военным парадом на Елисейских полях. Трансляцию торжественного мероприятия ведет телеканал TF-1 и несколько других телестанций страны.

Перед началом прохождения войск президент Франции Эмманюэль Макрон в сопровождении конного и мотоциклетного эскорта Республиканской гвардии провел смотр парадного построения. Вместе с ним военных приветствовал начальник главного штаба французских вооруженных сил, генерал Франсуа Лекуэнтр.

Объехав строй войск на Елисейских полях, Макрон прибыл на площадь Согласия и занял место на трибуне, где он будет принимать парад. Вместе с главой республики и министрами французского правительства на главной трибуне находятся несколько сотен приглашенных. В этом году почетными гостями парада стали Япония и Сингапур. В 2018 году Франция отмечает 160-летие установления дипломатических отношений с Японией, а военные летчики из Сингапура уже в течение двух десятилетий проходят обучение во Франции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не смог прибыть в Париж в связи со стихийными бедствиями в его стране. Японию представляет ее министр иностранных дел Таро Коно. Из Сингапура в Париж прибыл премьер-министр Ли Сянь Лун.

В прошлом году на параде в Париже присутствовал президент США Дональд Трамп - его пригласили в связи со 100-летием вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну.

Представители японских сил самообороны и армии Сингапура открыли парад вместе с французскими военными моряками. Под музыку военного оркестра они пронесли по Елисейским полям свои национальные и военные знамена.

Парад техники

Парад военной техники начался с пролета 64 самолетов - как пилотажной авиагруппы Patrouille de France, так и боевых и разведывательных самолетов ВВС и ВМС, крылатых машин пожарной службы и службы гражданской обороны. В одном из трех многоцелевых самолетов Rafale, входящих в состав эскадрильи "Нормандия-Неман", находился в качестве пассажира французский астронавт Тома Песке. Его первая профессия - летчик гражданской авиации. Недавно он прошел военную подготовку в качестве гражданского добровольца и теперь числится резервистом ВВС Франции.

Песке стал не единственным почетным пассажиром принимающих участие в параде самолетов. На борту Alphajet Patrouille de France находились трое военных инвалидов - бойцы спецназа подразделений трех родов войск, пострадавшие при проведении внешних операций французской армии.

Всего в параде на Елисейских полях принимают участие 4300 военных, 220 единиц бронетехники, около 100 самолетов и вертолетов, используются 250 лошадей. В небе постоянно дежурит один беспилотный летательный аппарат, контрольные облеты столицы совершают военные вертолеты. Безопасность в день Национального праздника в Париже обеспечивают 12 тыс. полицейских, жандармов и солдат военных патрулей.