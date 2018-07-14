Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Елисейских полях проходит военный парад в честь Дня взятия Бастилии

Общество
14 июля, 12:29 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, июля. /ТАСС

В мероприятии принимают участие более 4 тыс. военных, 220 единиц бронетехники и около 100 самолетов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Francois Mori

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Франция начала отмечать в субботу свой Национальный праздник военным парадом на Елисейских полях. Трансляцию торжественного мероприятия ведет телеканал TF-1 и несколько других телестанций страны.

Смотрите также
Сцена из оперы Сергея Прокофьева "Война и мир"

Свобода, равенство, братство: что еще подарила миру Великая французская революция

Перед началом прохождения войск президент Франции Эмманюэль Макрон в сопровождении конного и мотоциклетного эскорта Республиканской гвардии провел смотр парадного построения. Вместе с ним военных приветствовал начальник главного штаба французских вооруженных сил, генерал Франсуа Лекуэнтр.

Объехав строй войск на Елисейских полях, Макрон прибыл на площадь Согласия и занял место на трибуне, где он будет принимать парад. Вместе с главой республики и министрами французского правительства на главной трибуне находятся несколько сотен приглашенных. В этом году почетными гостями парада стали Япония и Сингапур. В 2018 году Франция отмечает 160-летие установления дипломатических отношений с Японией, а военные летчики из Сингапура уже в течение двух десятилетий проходят обучение во Франции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не смог прибыть в Париж в связи со стихийными бедствиями в его стране. Японию представляет ее министр иностранных дел Таро Коно. Из Сингапура в Париж прибыл премьер-министр Ли Сянь Лун.

В прошлом году на параде в Париже присутствовал президент США Дональд Трамп - его пригласили в связи со 100-летием вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну.

Представители японских сил самообороны и армии Сингапура открыли парад вместе с французскими военными моряками. Под музыку военного оркестра они пронесли по Елисейским полям свои национальные и военные знамена.

Парад техники

Парад военной техники начался с пролета 64 самолетов - как пилотажной авиагруппы Patrouille de France, так и боевых и разведывательных самолетов ВВС и ВМС, крылатых машин пожарной службы и службы гражданской обороны. В одном из трех многоцелевых самолетов Rafale, входящих в состав эскадрильи "Нормандия-Неман", находился в качестве пассажира французский астронавт Тома Песке. Его первая профессия - летчик гражданской авиации. Недавно он прошел военную подготовку в качестве гражданского добровольца и теперь числится резервистом ВВС Франции.

Песке стал не единственным почетным пассажиром принимающих участие в параде самолетов. На борту Alphajet Patrouille de France находились трое военных инвалидов - бойцы спецназа подразделений трех родов войск, пострадавшие при проведении внешних операций французской армии.

Всего в параде на Елисейских полях принимают участие 4300 военных, 220 единиц бронетехники, около 100 самолетов и вертолетов, используются 250 лошадей. В небе постоянно дежурит один беспилотный летательный аппарат, контрольные облеты столицы совершают военные вертолеты. Безопасность в день Национального праздника в Париже обеспечивают 12 тыс. полицейских, жандармов и солдат военных патрулей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Коно, Таро Абэ, Синдзо Ли, Сянь Лун Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
Страны
США Япония Франция Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
3
СМИ: Южная Корея вызвала военного атташе РФ из-за нарушения зоны ПВО бомбардировщиками
4
СМИ: швейцарским ученым удалось расшифровать текст древнего папируса
5
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
6
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться три часа
7
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!