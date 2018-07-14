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Патриарх призвал решать вопрос "екатеринбургских" останков на базе объективных экспертиз

Общество
14 июля, 12:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

Предстоятель РПЦ хочет, чтобы заключение церкви не было подвержено политическому давлению, сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает основывать решение церкви по признанию или непризнанию принадлежащими царской семье человеческих останков, найденных под Екатеринбургом в 1990-е годы, только на заключениях экспертов, без политического давления. Об этом заявил журналистам в субботу пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков на встрече с журналистами.

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"Патриарх хочет добиться правды (в вопросе о подлинности так называемых екатеринбургских останков - прим. ТАСС). У него самого был список из десяти вопросов, которые он задавал экспертам", - сказал отец Александр.

"Он человек очень тщательный, любящий детально во всем разобраться. Нет никакой презумпции в позиции патриарха. Священноначалие хочет, чтобы заключение церкви, которое будет делаться на Архиерейском соборе, было основано в том числе на объективных заключениях экспертов и не подвержено никаким политическим давлениям", - пояснил он.

Пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви напомнил, что тема подлинности останков не стоит на повестке дня синода, который открылся в субботу в Екатеринбурге, "не потому, что есть какая-то тайна, а потому что она находится за рамками компетенции синода".

"Окончательная позиция церкви по этому вопросу будет выражена на Архиерейском соборе. Собор в течение ближайшего времени не предвидится. Поэтому даже если будут завершены экспертизы, которые уже, как я понимаю, закончены на 90%, их итоговое оглашение будет на Архиерейском соборе", - отметил отец Александр.

Он подчеркнул, что сейчас исследования ведутся максимально скрупулезно и независимо. "Генетические экспертизы разнесены по двум крупнейшим в мире научным центрам, их сведения зашифрованы друг от друга", - сказал пресс-секретарь патриарха.

Дело об убийстве

В связи со столетней годовщиной убийства царской семьи в российском обществе и СМИ вновь обострился интерес к восстановлению деталей этого преступления, в частности идентификации человеческих останков, найденных под Екатеринбургом в 1990-е годы.

Колчаковский следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919 - 1922 годах, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых в Ипатьевском доме путем сожжения. В начале 1990-х годов группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые предположительно могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи - Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией несколько вопросов, на которые тогда не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала "екатеринбургские останки" царскими.

Следственный комитет в сентябре 2015 года возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза. Русская православная церковь создала специальную комиссию по изучению результатов экспертиз, которые пока еще завершены.

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