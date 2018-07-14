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Патриарх открыл в Екатеринбурге заседание Священного синода

Общество
14 июля, 9:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

Собрание высшего органа управления церковью в преддверии столетия убийства царской семьи проходит в духовно-просветительском центре "Царский"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в субботу в Екатеринбурге заседание Священного синода.

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В преддверии важной памятной даты - столетия убийства царской семьи, собрание этого высшего органа управления церковью впервые проходит в Екатеринбурге в духовно-просветительском центре "Царский". Он входит в комплекс Храма на Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где был расстрелян последний русский царь вместе со своей семьей и слугами.

"Впервые открываем заседание в этом здании. <...> А прибыли в Екатеринбург в связи с известным юбилеем - столетием мученической кончины царской семьи", - сказал патриарх.

Для участия в заседании в столицу Урала приехали митрополиты Киевский и всея Украины Онуфрий, Минский и Слуцкий Павел, Кишиневский и всея Молдовы Владимир, Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Астанайский и Казахстанский Александр, Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и другие члены синода.

Заседания синода проходят в закрытом режиме, повестка дня не разглашается.

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