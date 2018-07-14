Предоставившие свои поля для спасения детей в пещере в Таиланде отказались от денег

БАНГКОК, 14 июля. /Корр. ТАСС Григорий Зименков/. Девятнадцать крестьян, которые предоставили свои поля для откачки воды из пещеры Тхам Луанг, где находились школьники, решили отказаться от компенсаций за погибший урожай. Как сообщила газета Bangkok Post, таким образом они хотят показать свою роль в спасении мальчиков.

По словам представителя правительства, несмотря на это, им уже были направлены побеги личи, баклажана, перца чили, а общий размер помощи составил 1,4 млн батов ($42 тыс.). Власти также отправят на подмогу местным жителям специалистов, которые окажут содействие в восстановлении затопленной земли. Кроме того, крестьяне получат 14 тонн семян риса для засева полей.

Тем временем возле подземелья началась двухдневная уборка территории, в которой принимают участие более 4 тыс. человек. Земля вокруг пещеры сильно пострадала, поскольку более двух недель использовалась в качестве базы для сотен людей - военных, волонтеров, чиновников и др.

В провинции Чианграй в понедельник посмертно наградят 38-летнего офицера ВМС Таиланда Самана Кунана, погибшего на 13-й день спасательной операции. Тогда он доставлял кислородные баллоны из третьей камеры подземелья в то место, где находятся дети. На обратном пути военный потерял сознание, все попытки его реанимировать не увенчались успехом, он скончался.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.