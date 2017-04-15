Общество усыновителей уток: простые радости в фильме "Фантастическая любовь и где ее найти"

Кадр из фильма "Фантастическая любовь и где ее найти" © filmpro.ru

Русское название — каприз прокатчиков, которые надеются, что кто-нибудь перепутает и решит, что это продолжение приквела поттерианы "Фантастические твари и где они обитают". Однако в фильме есть и любовь, и фантастика, и поиски.

В необычайно солнечном Лондоне в соседних домах живут старый хрыч и пышногубая сумасшедшая. Хрыч (Том Уилкинсон) давно на пенсии, богат и все время чем-то болеет. Сумасшедшая (Джессика Браун-Финдли) работает в библиотеке, боится растений и одевается в старомодные темные наряды. Носит траур по своей жизни. В библиотеке ее истязает мерзкая начальница.

А поскольку на работе нельзя разговаривать, девушка каждое воскресенье отправляется в Гайд-парк покормить своего единственного друга — лохматого селезня. А еще покричать. Накричаться на всю неделю. А потом снова на работу. Утром выдавать книги, а вечером, дома, пытаться написать сказку для детей и стать великим писателем.

Но главное не это. Главное, что у обоих есть сад. У хрыча не сад, а чудо. Тут и фиолетовый аконит, что прекрасен и ядовит, и табак, и колокольчик, и золотая лилия, и бородатка, и сам агапантус. Над всем эти великолепным садом летают пчелы и поют ангелы.

А у пышногубой не сад, а настоящий ад на Земле. Мертвый плющ, сорняки, засохшие цветы. И в небе вороны каркают жалобно, будто бы хоронят сад. Англия, хоть и королевство, но все же страна вполне социалистическая, с огромным количеством регламентаций и правил.

К девушке приходит домовладелец и объясняет, что согласно пункту договора, который она, конечно же, не читала, ответственный квартиросъемщик должен поддерживать сад в идеальном порядке. А иначе пышногубую выкинут из дома на улицу. Итак, у девушки есть ровно месяц, чтобы сад зацвел. Иначе она бездомная.

Нет в мире более неприспособленного к садоводству человека, чем наша героиня. Она боится растений, она ненавидит грязь, она с трудом выходит на свежий воздух. Хрыч бы мог ей помочь, но они друг друга ненавидят.

"Фантастическая любовь" не относится к обязательным для просмотра фильмам. Даже "милым" этот фильм назвать не получается. Но есть в нем забавные моменты.

Например, он вызывающе старомоден. Здесь юная леди может крикнуть молодому человеку: "Уильям, ты меня опозорил и унизил! Уходи, пока я не спустила на тебя Вернона". Здесь джентльмены умеют стрелять. Здесь если молодой человек не может найти девушку, то обращается в Общество усыновителей уток.

Здесь, как и в старые добрые времена, ирландцы работают слугами и у них много рыжих детей. Слугу, кстати, играет Эндрю Скотт, известный театральный и киноактер, но известный все равно больше как исполнитель роли профессора Мориарти в "Шерлоке". В "Фантастической красоте" он, конечно, совсем другой, немного нелепый, неудачливый, но важный для сюжета.

И да, это сказка. Есть принцесса, есть злодей-домовладелец, есть ведьма-начальница, есть несколько волшебных помощников, есть нелепый очкастый принц. Нужно сделать так, чтобы помощники помогли, нужно обмануть ведьму, нужно помочь слабому, нужно договориться с сильным. И тогда будет очень трогательный финал, для тех кто не заснет в пути. Может даже слишком трогательный.