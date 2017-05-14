Король со дна: новый фильм Гая Ричи

Актер Чарли Ханнэм в роли короля Артура © filmpro.ru

По мотивам легенд об Артуре и его рыцарях снято больше пятидесяти фильмов на любой вкус: героических, романтических, иронических, поучительных. Чем же решил удивить зрителей Гай Ричи со своей новой лентой "Меч короля Артура", рассказывает критик Константин Мильчин.

Начнем с того, что Артур (Чарли Ханнэм из "Сынов Анархии") в начале фильма не король, а главарь мелких гангстеров в средневековом Лондоне. Он приглядывает за порядком в трущобах, берет дань с местных торговцев, а если викинги начинают шалить, то он им отрезает бороды.

Если во владения Артура забредает враг короля, то его исправно выдают полицейским. Артуру проблемы не нужны. Но проблемы его все-таки найдут. В британском королевстве людей хватают прямо на улице и тащат в замок Камелот.

Там, на площади, стоит Дэвид Бэкхем, десяток солдат и камень, из которого торчит меч покойного короля Утера Пендрагона. Летящей походкой подходишь к мечу, пытаешься его вытащить, не можешь его вытащить, получаешь деньги на выпивку и отправляешься обратно к себе домой в грязь Лондиниума.

И никто меч вытащить не может. Внимание, спойлер: Артур вытащил меч. И оказался королем Артуром. Вернее пока только претендентом на престол. Чтобы стать королем нужно свергнуть собственного дядю, тирана и узурпатора, черного мага неземной красоты с чертами лица Джуда Лоу.

Главное, что Гай Ричи не пытается быть серьезным и не скатывается в откровенную пародию

Предыдущий фильм Гая Ричи "Агенты А.Н.К.Л." заканчивался недвусмысленным намеком на возможное продолжение. Советский и американский разведчики продемонстрировали отличное умение работать вместе. Им даже в конце новое задание предложили. Многие ждали сиквела, но получили фильм про короля Артура. Который опять заканчивается намеком на сиквел.

Казалось бы, где Гай Ричи и где король Артур. Ведь Артур и его рыцари Круглого стола, это невыносимое благородство духа, служение прекрасным дамам, поиски Священного Грааля. А Ричи — певец лондонского дна, Гомер местных хулиганов, Данте граждан, с которыми вы бы не хотели встретиться после сумерек на узкой улочке. Ну, или на худой конец, простых парней, но никак не королей и рыцарей.

Но тут выяснилось несколько удивительных вещей. Для начала то, что Гай Ричи всю жизнь мечтал снимать фэнтези. В первых кадрах фильма гигантские боевые слоны под управлением злых магов рушат Камелот. Видимо, Гай Ричи завидовал Питеру Джексону и теперь снимает свою версию "Властелина колец". Или нет: это его версия "Трои". Или нет — его версия "Игры престолов".

Но как обитатели лондонского дна впишутся в легенды Артуровского цикла? Легко вписались. Да, Артур благородством не отличается. Это тот самый типаж англичанина, который часто встречается в пивных Праги и Будапешта или на курортах Испании. Он всегда пьян и смотрит футбол.

Конечно, фильм можно поругать за полную антиисторичность. Но это бесполезно. Ричи упивается антиисторичностью. Один из рыцарей Артура — чернокожий, второй — араб, третий — китаец. Впрочем, не будем столь суровы к фильму.

Строго говоря, королей Артуров несколько. Есть герой рыцарских романов, благородный британский король, который сидел за Круглым столом и искал Священный Грааль. Есть его прототип, национальный герой Уэльса, предположительно живший в V-VI веках нашей эры, — вождь валлийских кельтов, который после ухода из Британии римлян разгромил саксов.

Кстати, гипотетический реальный Артур гораздо ближе к герою Гая Ричи, чем к благородному королю из рыцарских романов. Чернокожих, арабов и азиатов в Британии в те времена точно не было, но Гай Ричи снимает не исторический фильм.

Да, историка, или хотя бы того, кто читал "Смерть Артура" сэра Томаса Мелори, весь фильм будет передергивать. Где сэр Кей Сенешаль? Где Мерлин? Хорошо, Мерлин появляется на пару секунд. Почему вместо леди Гвиневры тощая девица с выпученными глазами, которая Артуру не жена, а сочувствующая колдунья? Но зато весело же.

Главное, что Гай Ричи не пытается быть серьезным и не скатывается в откровенную пародию. Два часа, которые вы можете потратить на просмотр "Меча короля Артура" можно потратить и на что-то более полезное. Но жалеть вы точно не будете.