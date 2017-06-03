Дьявол играет в теннис: новый роман автора "Дьявол носит Prada"

Лорен Вайсбергер, автор романов "Дьявол носит Prada" и "Игра на вылет" © REUTERS/Lucas Jackson

Мир большого тенниса с интригами и страстями, поражения и травмы, победы и разочарования, строгий тренер и коварный любовник — об этом новая книга автора вечного бестселлера "Дьявол носит Prada". Константин Мильчин замечает, что в романе "Игра на вылет" все в равной степени и занимательно и бессмысленно, однако постыдно легко читается.

Если вам 24 года и вы восходящая звезда большого тенниса, то вы не самостоятельный человек и не принадлежите себе. Вы всего лишь жалкий раб тренера, который распоряжается вашим телом и душой круглые сутки. Раб врача, диетолога, агента, пресс-аташе и еще разных других людей. Даже личный спарринг-партнер, теннисист-неудачник, ваша персональная боксерская груша для отработки техники, решает чего вам можно, а чего нельзя. И это все за ваши же деньги.

Ваши дни состоят из изнурительных тренировок. Вам можно есть только невкусную полезную пищу. Ваш кофе лишен сахара и кофеина. Даже что надевать и с кем спать за вас решают другие. Турниры — это ад, потому что вы постоянно боитесь проиграть, ведь если вы проиграете, то расстроите тренера, отца, брата и всех покойных родственников на небесах.

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А еще это — сплошная боль. Сухожилие может разорваться, рука может сломаться, мяч может попасть в шею и перебить дыхание. И день, который в ваших сопливых мечтах должен был стать днем триумфа, превращается в день позора. Вы лежите на идеально зеленой лужайке Уимблдона в нелепой позе, на глазах у всего мира, британской королевской семьи, знаменитостей и лично Дэвида Бекхэма. Хотя нет, Бекхэму на вас плевать, он углубился в свой мобильный телефон. Надо вставать, собирать по частям сломанные конечности и порванные сухожилия, восстанавливаться после травмы и начинать все с начала.

Лорен Вайсбергер прославилась романом "Дьявол носит Prada", о мире моды, неопытной дебютантке и дьяволообразной начальнице. Роман стал бестселлером, а его экранизация — блокбастером. С тех пор Вайсбергер пыталась повторить успех дебютного романа, но все никак не могла. Новая книга очень похожа на старую: опять пусть не дебютантка, но относительно молодая девушка, пытается узнать секреты закрытого мира, в данном случае мира большого тенниса, а ее наставник — редкостная сволочь, циник, подлец и демон ада.

И день, который в ваших сопливых мечтах должен был стать днем триумфа, превращается в день позора. Вы лежите на корте Уимблдона в нелепой позе, на глазах у всего мира, британской королевы и Дэвида Бекхэма. Хотя нет, Бекхэму на вас плевать, он углубился в свой смартфон

Сюжет, конечно, очень предсказуем. Все этот старо как мир. Талантливая хорошая девочка по имени Чарли пытается преуспеть в неком закрытом мире. У нее не получается, закрытый мир ее выбрасывает и отправляет на помойку. Преодолевая боль она возвращается с помойки в свет и теперь уже пытается быть адекватно плохой миру.

Она обращается за помощью к злому волшебнику, мерзкому супертренеру. Он научит ее быть плохой. Он не просто тренирует, он отнимает душу. Превращает ее из хорошей девочки, в злую. И она начинает побеждать.

Все это очень банально и подобные тексты, о честолюбивом герое (героине), который ради победы должен предать себя, были написаны уже сто раз.

Кстати, для полноты картины, у главной героини (хорошей американки), есть антагонистка. Очень нехорошая русская теннисистка по имени Natalya Ivanov — первая ракетка мира, красавица и стерва, Курникова по имиджу и Шарапова по игре. Чарли с ней конкурирует не только на корте, но и в обычной жизни. Нельзя же написать роман только про теннис, там должны быть еще и какие-то традиционные страсти.

Да, "Игра на вылет" это среднего качества литература, но если вы хоть раз в жизни вставали на корт, если когда-нибудь говорили себе "я выиграю этот гейм или умру", то вы найдете в этой книге что-то близкое и знакомое

Так вот, положительная американская Чарли и отрицательная русская Natalya конкурируют за сердце сексуального испанца Марко, списанного с Рафаэля Надаля. Ну ок, американки — хорошие, русские — плохие, испанцы — конвертированный секс, но это еще не все стереотипы в книге. В романе присутствует украинка Veronica Kulyk, которая все время рыдает "Вы не понимаете, — прервала Вероника. — Если я не сыграю хорошо, моя семья останется без дома. Моим братьям будет нечего есть".

Дадим, все-таки, робкий шанс "Игре на вылет". Да, это крайне среднего качества литература, но если вы в детстве занимались теннисом, если вы хоть раз в жизни вставали на корт, если когда-нибудь вас пробирал странный холодок пополам с адреналином "я выиграю этот гейм или умру", если вы гонялись за мячом по корту не чувствуя под собой ног, то вы найдете в этой книге что-то близкое и знакомое. Правда в каких-то до смешного малых дозах.