И амазонки бывают унылы: "Чудо-женщина" в российском прокате

Кадр из фильма "Чудо-женщина" © Filmpro.ru

1 июня в российский прокат вышел новый супергеройский боевик "Чудо-женщина". Критик Константин Мильчин рассказывает, о чем новый фильм из вселенной DC и почему он снова проигрывает в конкуренции картинам Marvel.

Подвинься, Бэтмен, подожди, Супермен, ползи дальше, Человек-паук! Новая звезда восходит на небосклоне, новая богиня царит на Олимпе: к нам приехала Чудо-женщина, она спасает мир, помогает обездоленным, а еще она умница и красавица. Но и на солнце бывают пятна.

В море-океане, в одном часе полета от Турции и в одном дне плавания до Лондона, лежит прекрасный остров, где всегда царит лето. Там живут амазонки — прекрасные воительницы, которые и днем и ночью ходят в кожаных трусах и бронелифчиках. И что бы они ни делали, как бы они ни скакали и ни прыгали, у них никогда не портится прическа и макияж.

На этом острове принята странная религиозная доктрина: смесь древнегреческих мифов, вульгарной версии христианства, зороастризма и неоязычества. Добрый Зевс создал людей хорошими, но его плохой сын Арес научил их убивать.

Зевс умер, Арес исчез, амазонки остались поддерживать баланс. Так учит королева Ипполита свою дочь Диану, которая на наших глазах проходит сложный путь от пухлого ребенка до длинноногой и черноокой красавицы в исполнении израильской модели Галь Гадот.

А потом бух, бах, взрыв, треск. В мир амазонок врывается голубоглазый британский шпион Стив и преследующие его немцы. На проклятом острове нет календаря, а в мире людей, оказывается, идет Первая мировая война, 25 миллионов человек уже погибло, а сейчас германский генерал Людендорф получит новый убийственный газ и убьет еще столько же.

Это по-своему искренний фильм, построенный на вере в персонифицированное зло и красоту добра. Свобода придет в высоких сапогах и идеальном макияже

"Это Арес вернулся!" — первой догадалась юная Диана и отправилась вместе с голубоглазым Стивом на фронты Первой мировой. Если убить Ареса, то все люди снова станут добрыми и перестанут друг друга убивать. Даже немцы. Так Диана превратилась в Чудо-женщину.

Дальше пересказывать сюжет бесполезно, лучше поговорим о самом важном. О том, почему экранизации комиксов Marvel веселые, а экранизации комиксов DC — унылы. В упрощенном виде можно сказать, что все защищающие Землю супергерои распределены между двумя выдуманными мирами.

С 2008 года детей и взрослых радуют фильмы кинематографической вселенной Marvel. Там Железный человек Тони Старк, Тор, сварливый енот из "Стражей Галактики", Капитан Америка, доктор Стрэндж, а с недавнего времени еще и Человек-паук. Все эти персонажи принадлежат компании Marvel.

А, скажем, Бэтмен или Супермен — это совсем другая тусовка. Они принадлежат компании DC. То есть Человек-паук с Бэтменом в одном фильме появиться не может, а вот Тор попить чаю с доктором Стрэнджем может. Marvel первая объединила героев разных комиксов в единую систему и теперь выпускает о них по три фильма в год.

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DC стало завидно, и она объединила своих персонажей в расширенную вселенную DC. Там пока вышло четыре фильма: "Человек из стали" (про первые шаги Супермена), "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (про то, как Супермен воевал с Бэтменом и умер, спасая мир от очередного монстра), "Отряд самоубийц" (напрочь лишенная сюжетной логики картина о том, как кучка психопатов воюет с древним злом) и, собственно, "Чудо-женщина".

Так вот, резюмируем: фильмы Marvel — крутые, фильмы DC — унылые. Это при том, что Бэтмен и Супермен — это одни из самых популярных в мире брендов. Просто Marvel снимает фильмы с юмором, а DC пытается делать серьезные картины о супергероях, которые жертвуют собой, спасая человечество. Марвеловские персонажи пародируют самую идею супергеройства, а в DC искренне верят в Бэтмена и Супермена.

Обрюзгший мужик в нелепом костюме летучей мыши, что-то твердящий об идеалах свободы, — это давно уже не круто. Вороватый енот, который решает свои енотовские задачи и случайно, ненароком спасает Вселенную ("Стражи Галактики"), — это круто.

Стоит убить верховного злодея, и солдаты враждующих армий отбросят винтовки, зарыдают и начнут обнимать друг друга. Скучно. Хотя, повторюсь, красиво

Девушка с голыми бедрами, которая бросается в бой на немецкие пулеметы с развевающимися волосами, с щитом и мечом, — это красиво, но не круто. А вот жадный и неприятный нейрохирург, который думал только о себе, а теперь вдруг превратился в защитника Земли от магии (доктор Стрэндж), — это круто, потому что это необычный и неправильный супергерой.

В "Чудо-женщине" нет особого юмора. Это по-своему искренний фильм, построенный на вере в персонифицированное зло и красоту добра. Свобода придет в высоких сапогах и идеальном макияже.

Стоит убить верховного злодея, и солдаты враждующих армий отбросят винтовки, зарыдают и начнут обнимать друг друга. Скучно. Хотя, повторюсь, красиво. Особенно удалась сцена, где прекрасная Галь Гадот стоит злая на фоне горящих пакгаузов и держит в руках огромный танк.

Что еще сказать хорошего о "Чудо-женщине"? В маленькой роли там снялся прекрасный шотландский актер Юэн Бремнер, больше всего известный по роли Кочерыжки в обоих "Трейнспоттингах". И, конечно, персональная музыкальная тема Чудо-женщины, которая впервые прозвучала еще в "Бэтмене против Супермена".