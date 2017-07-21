Нет почвы под ногами. "Дюнкерк" Кристофера Нолана

Кадр из фильма "Дюнкерк", режиссер Кристофер Нолан, 2017 © filmpro.ru

Долгожданная премьера этого года — военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк". Пожалуй, это один из самых необычных фильмов про войну.

Атлантическое побережье Франции, курортный городок, пляж, волны, песок. Почти лето, но никто не купается. У самой воды стоят мрачные колонны темно-зеленых парней. Это англичане в плоских касках, они всматриваются в море и ждут кораблей. На дворе конец мая 1940 года, только что немецкие танки отрезали объединенные франко-британские войска от основных сил. Группировка прижата к морю и обречена. Единственная надежда — это эвакуация через Ла-Манш. Но для этого транспортники, эсминцы, минные тральщики должны подойти к берегу, который обстреливают немецкие пушки и бомбят немецкие самолеты. Солдаты на берегу молчат и ждут.

Конец немного предсказуем. Мы знаем, что эвакуация из Дюнкерка в общем-то удалась. Да, многие погибли по дороге, да, всю технику и часть французских солдат пришлось бросить, да, были потери, но операция вышла успешной. 330 тысяч англичан вернулись домой, чтобы, немного повоевав в Африке и в Италии, вернуться в Европу.

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Мы знаем, кто в итоге победит. А еще мы знаем, что Кристофер Нолан, автор лучших "Бэтменов", великолепных фильмов "Начало" и "Интерстеллар", очень хороший режиссер, причем как в плане смыслов, которые он вкладывает в свои картины, так и в плане визуальном. От которого ждешь не просто военной драмы, а чего-то особенного.

"Дюнкерк" действительно особенный. Войну обычно показывают через героев. Через полководца, который своим талантом выигрывает сражение или своей глупостью проигрывает. Через солдата, который из зеленого новобранца превращается в опытного бойца. В "Дюнкерке" героев нет. Есть персонажи, которые подчеркнуто деиндивидуализированы. Про них мало говорят, даже их имена мы узнаем не сразу.

На пляже Дюнкерка два солдатика, юных и жалких, отбившихся от части, потерявших каски и винтовки, пытаются всеми правдами и неправдами попасть в Англию, но им все время не везет. В небе над Ла-Маншем летчики Королевских ВВС летят биться с немецкими самолетами. В море пожилой джентльмен с сыном и юнгой выходит на своей прогулочной яхте из Англии в Дюнкерк, чтобы лично поучаствовать в сражении. Полководцев нету, есть два офицера среднего ранга, один от армии, другой от флота, они командуют погрузкой на море в Дюнкерк.

Если свои лишены индивидуальности, то враг вообще лишен человеческого облика. Два живых немца появятся в последнем кадре. До этого это будет не враг, а кто-то невидимый. Кто-то стреляет по солдатам из пушек. Кто-то торпедирует их корабли. Кто-то сидит в пикирующих бомбардировщиках и уничтожает англичан с воздуха.

Нет своих, нет чужих, нет почвы под ногами. До самого конца картины в воздухе висит ощущение зыбкости, неуверенности. Пока ты не дома, ты все время в опасности. Вот, после цепочки приключений солдаты вроде бы попали на корабль, который должен отвезти их в Англию, они пьют чай с вареньем. Но вот торпеда, транспортник идет на дно и солдаты снова в воде — нужно плыть по холодному морю обратно в проклятый Дюнкерк.

Нет своих, нет чужих, нет почвы под ногами. До самого конца картины в воздухе висит ощущение зыбкости, неуверенности

Ощущение неуверенности придает и рваный ритм картины. Погрузка на море будет идти неделю, плаванье будет длиться день, бой в воздухе займет час — это три разных фильма с тремя разными группами персонажей, которые смонтированы в одну ленту. В какой-то момент все, кто выживет, встретятся в одном и том же месте.

В принципе, Нолану можно предъявить определенные претензии, связанные с историческим несоответствием. Историки спорят насчет Дюнкерка: известно, что англичане смогли эвакуироваться, потому что Гитлер личным указом запретил своим войскам наступать на город. Почему? То ли берег танки для дальнейших сражений, то ли рассчитывал, что если англичанам дать уйти, то они пойдут на мирные переговоры. А Черчилль подчеркивал, что британские пилоты дали немцам жару в небесах над Дюнкерком и именно потому английской армии удалось эвакуироваться. У Нолана же англичане на берегу жалуются, что родина их забыла. Но это все не важно. Важно, что чувства персонажей передаются зрителям — как зыбкость, так и ярость.