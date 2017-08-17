Глоток детства: в прокат вышел "Телохранитель киллера"

Райан Рейнольдс и Сэмюэль Л. Джексон в кадре из фильма "Телохранитель киллера" © filmpro.ru

Константин Мильчин считает, что новый боевик с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном способен на секунду вернуть зрителя в детство — в эпоху "Крепкого орешка" и других безбашенных фильмов.

В Гааге судят президента Боснии Владислава Духовича, неприятного мужчину в очках в исполнении Гэри Олдмена. Он убивал оппозиционеров, казнил мирных жителей деревнями, наконец, его солдаты носят шапки-ушанки — состав преступления налицо. Но адвокат (Михаил Горевой) легко и изящно разбивает все доводы прокуроров. Скоро суд будет вынужден отпустить Духовича, и тогда он вернется к себе в Боснию и продолжит злодейства. Единственная надежда человечества — показания киллера Дариуса Кинкейда (Сэмюэль Л. Джексон), который сидит в тюрьме в Англии за 250 заказных убийств. Киллер согласен помочь. Осталось за 27 часов доставить его из Манчестера в Гаагу.

Но на пути из точки А в точку Б многое может произойти. Еще в Англии на машину с важным свидетелем напали наемники Духовича, началась бойня. Кинкейд и один из агентов Интерпола по имени Амелия (очень эффектная франко-камобджийская актриса Элоди Юнг, красавица, восходящая звезда мирового кино) чудом смогли выжить. Амелия поняла, что нужно просить помощи. Но не у Интерпола, там явно есть высокопоставленный "крот".

Важно ощущение, минутное воспоминание, что снова детство, и ты смотришь еще по телевизору или по кассетному видаку какую-то старую комедию, может, с Брюсом Уиллисом, а может — "Смертельное оружие", и счастье переполняет мир вокруг тебя

Доставить Кинкейда в Гаагу может только один человек во вселенной — Майкл Брюс (Райан Рейнольдс), бывший лучший, но опальный стрелок. Некогда он был телохранителем экстра-класса, защищал жизни всяких больших шишек, ездил на шикарных тачках, жил в красивом доме и спал с красивыми женщинами. Например, с Амелией. Теперь он охраняет каких-то идиотов, ездит в провонявшей фекалиями малолитражке, живет там же, а Амелия его бросила. И он по-прежнему хорош в своем ремесле. И вот убийца и его телохранитель пытаются добраться до Гааги, а за ними гонятся головорезы во главе со зловещим Иваном (Юрий Колокольников). "Если богу угодно, чтобы человек умер, Иван его найдет". Звучит зловещая музыка.

Filmpro.ru

На самом деле все вышесказанное — неважно. Главное, что нужно знать о "Телохранителе киллера", так это то, что Райан Рейнольдс — новый Брюс Уиллис. Не нынешний — старый, скучный, упивающийся свой важностью, а тот — молодой, тридцатилетней давности раздолбай и вечный неудачник из комических боевиков, из первых "Крепких орешков" и "Последнего бойскаута". "Телохранитель киллера" бережно возрождает этот милый и немного подзабытый жанр фильма, где примерно пополам перестрелок и перепалок между главными героями, один из которых белый, а другой черный. Персонажи подобраны прекрасно — герой Рейнольдса зануда, чистюля, очень много болтает и вроде бы хороший. Телохранитель все-таки. Персонаж Джексона — весельчак, душа компании, говорит только по делу и вроде бы плохой. Киллер как никак.

Однако не все так просто, телохранитель всю жизнь защищал разных злодеев — гангстеров, торговцев оружием, кровопийц. А киллер их отстреливал. Так кто тут добрый, а кто злой? Но к чему вся эта философия, если в фильме есть погоня по Амстердаму, в которой одновременно участвуют лодка, десяток машин и мотоцикл.

Тут прекрасно поставленные драки, перестрелки, тут можно смеяться почти весь фильм, глядя на одни только рожи, которые корчат актеры. Тут герои общаются друг с другом фразами вроде: "Да я ел гамбургеры, которые знают о женщинах больше, чем ты" или "Когда она перерезала сонную артерию того чувака горлышком пивной бутылки, я понял, что пропал". Это герой Джексона рассказывает, как встретил в баре героиню Сальмы Хайек, любовь всей его жизни. Но и это все не важно. Важно ощущение, минутное воспоминание, что снова детство, и ты смотришь еще по телевизору или по кассетному видаку какую-то старую комедию, может, с Брюсом Уиллисом, а может — "Смертельное оружие", и счастье переполняет мир вокруг тебя.