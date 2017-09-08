Фильм ужасов как драма о взрослении: в прокат вышло "Оно" по Стивену Кингу

Кадр из фильма "Оно" © filmpro.ru

Это не первая экранизация книги - в 1990-м году вышел двухсерийный фильм. Версия 2017 года, в которой поднимаются остросоциальные проблемы, научит взрослых любить детей, считает кинообозреватель Алексей Филиппов.

Маленький мальчик в желтом дождевике бежит по заливаемой дождем улице заштатного городка Дерри, штат Мэн, преследуя бумажный кораблик. Льет как из ведра, обмазанное воском судно подплывает к бордюру и проваливается в канализационный сток. Мальчуган смотрит во тьму, чтобы попрощаться с корабликом, но встречается взглядом с невесть откуда взявшимся клоуном Пеннивайзом (Билл Скарсгард), который обещает ему все развлечения мира, а потом съедает. Взрослые решают, что ребенок пропал без вести - с детьми это случается, такие сорванцы, сидеть бы им дома.

Год спустя, в 1989-м, школьники продолжат исчезать - и брат мальчика в дождевике, заикающийся Билл (Джейден Либерер), столкнется с тем самым жутким клоуном. И все его друзья, именующие себя "Клубом неудачников", - тоже. Взрослые ничего не подозревают и проявляют заботу, как умеют, - криками, таблетками и домашним арестом, - поэтому городское зло придется изводить им. Заике, лже-астматику, еврею, псевдо-жиголо, афроамериканцу, упитанному пареньку и девочке, которую подозревают в небывалой для двенадцати лет сексуальной активности. В общем, всем тем, кого так любят школьные задиры и знатоки того, "как стать нормальным".

Filmpro.ru

"Оно" аргентинца Андреаса Мускетти - это уже вторая экранизация одноименного романа Стивена Кинга 1986 года - здоровенной энциклопедии нетерпимости на примере выдуманного городка Дерри, где жуткий клоун Пеннивайз соревнуется в людоедстве со школьными хулиганами, полицией и родителями, которые заботливо давят в отпрысках любую индивидуальность. Уже вторая глава романа - образцовая отповедь гомофобии, дальше достается и всем остальным носителям доминирующих идей. Начав с 60-х и прыгая из детства героев во взрослую жизнь, Кинг следит за семью друзьями по несчастью, которые выросли, но не смогли убежать от ужасов отрочества и малой родины, а потому вынуждены вернуться в Дерри 27 лет спустя, чтобы закрыть кровавый гештальт.

В трехчасовой телеверсии 1990 года с Тимом Карри в роли Пеннивайза остросоциальные углы "Оно" сгладили, оставив лишь центральную идею - как детские травмы продолжают сидеть занозой в мозгу взрослых людей. В новой версии романа решили и вовсе сосредоточиться на школьном периоде - на финальных титрах всплывает надпись "Оно. Часть 1". Вторая будет как раз про взрослых наедине с ужасами юности, а эти два часа Мускетти подробно рассказывает, почему жизнь отстой, когда ты маленький.

Страшные сцены чередуются с бытовым насилием и радостью детства почти в равных пропорциях - и единственный большой недостаток "Оно", по большому счету, заключается в том, что это не сериал

Прошлым летом близкую тему лихо оседлал ностальгический сериал "Очень странные дела" от Netflix: за окном тоже 80-е, тоже в тихий городок вторгается неведомая чертовщина, а отпор ему дают дети-неудачники (а еще - гики!). Да и артист Финн Вулфард, здесь шутящий про длину члена и чужих мамок, перекочевал в "Оно" как раз из этого сериала. Впрочем, фильм Мускетти, несмотря на постеры "Битлджуса" и названия известных музыкальных группа на футболках, чуть меньше заигрывает с антуражем 80-х. "Оно" больше интересуют страхи, разбросанные по всему городу и не имеющие временной принадлежности.

Внушительный хронометраж во многом и объясняется тем, что версия Мускетти подробно живописует незаметные ужасы городка - дежурные издевательства над детьми в масках хулиганства или заботы. Пеннивайз не случайно принимает облик главных страхов великолепной семерки - так они обретают хоть какую-то плоть, а не просто роятся в голове, взращенные религиозным воспитанием, подростковой агрессией или мантрой: "Ты такой болезненный, выпей еще горсть таблеток". "Оно" неплохо балансирует между хоррором и драмой взросления, которая у Кинга заканчивалась подобием оргии (эту сцену не решились взять ни в версию 1990-го, ни в новую, помеченную 18+).

По-прежнему не столь жесткая, как роман, эта экранизация заботливо переносит главное - связь между неврозами и идеей "нормального человека", позволяющей издеваться над не такими, как все. Все причинно-следственные связи в новой экранизации легко отследить (в отличие от телеверсии), они раскрываются с дотошностью, адекватной первоисточнику. "Оно" Кинга замирало в нескольких шагах от манифеста на тему всеобщего равенства, но его гуманистический посыл умело уравновешивали страшные видения и кровавые происшествия. Наверняка есть читатели или зрители, не заметившие социальную подоплеку, отвлекаясь на жанровые фокусы.

Не забывает про них и Андреас Мускетти, заявивший о себе хоррором "Мама" с Николаем Костер-Вальдау и Джессикой Честейн. Страшные сцены чередуются с бытовым насилием и радостью детства почти в равных пропорциях - и единственный большой недостаток "Оно", по большому счету, заключается в том, что это не сериал. Во второй половине фильм начинает немного тормозить, слишком явно отодвигая неизбежную развязку, - и будь это третьим эпизодом мини-сериала, перепад скоростей не так бросался бы в глаза. Всё-таки многословный Кинг требует либо хирургических сокращений, либо больше свободного времени. Но и в такой версии все важное уместилось.