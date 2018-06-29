За 70: почему в Японии готовятся к повышению пенсионного возраста

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Токио планирует сохранять рабочие места для людей в возрасте "за 70". В стране существенно вырос процент пожилых людей. А детей, к сожалению, в нынешней зажиточной и благополучной Японии рождается мало. Сейчас на граждан старше 65 лет приходится почти 27% населения, и их доля, вне всякого сомнения, будет увеличиваться.

В результате число людей в официальном трудоспособном возрасте от 15 до 64 лет составила в 127-миллионной Японии в прошлом году лишь чуть больше 76 млн человек — это на 3,3 млн меньше, чем четыре года назад. Проблема нехватки трудовых ресурсов нарастает, и одно из ее решений заключается в том, чтобы побудить энергичных пожилых людей трудиться подольше. Чтобы заинтересовать трудолюбивых престарелых японцев, власти готовы выплачивать им и заработную плату, и пенсионное пособие, причем в полном объеме, не урезая и не сокращая сумму, даже если она превышает установленную законодательством планку $4,2 тыс.

Престарелый лихач-велосипедист Ватанабэ-сан сегодня опять совершил залихватский вираж прямо у меня под носом — я еле успел отпрыгнуть. Весельчак в возрасте за 70 с довольным видом затормозил, не растеряв ни единой морковки-редьки из своей корзинки, и крикнул: "Добрый день! Слышали новости?"

Иностранец, конечно, ничего не должен знать о японских событиях, и я, как полагается, удивленно вытаращил глаза. Энергичный старичок, который владеет в нашей округе популярной лавкой со всевозможной огородной продукцией, охотно начал рассказывать про нововведения в пенсионной системе: "Будут разрешать нашему брату, старику, работать подольше и получать побольше! Мне что — я сам себе хозяин. А у моих приятелей в больших компаниях жизнь может сильно измениться!"

Правило "тэйнэн": что не так

В Японии в период бурного экономического роста в 50−70-х годах прошлого века неукоснительно соблюдалось правило "тэйнэн", так называемого установленного возраста. В соответствии с ним все граждане обязаны были в 60 лет отправляться на пенсию, открывая дорогу молодым поколениям к более высоким должностям и зарплатам.

В частном бизнесе делались, правда, исключения, особенно для уникальных специалистов и менеджеров высокого класса. Однако в госсекторе и административных учреждениях правило "тэйнэн" действовало неукоснительно, хотя на депутатов парламента и министров оно не распространяется.

Однако демографическая ситуация стала меняться, и в Японии ввели нынешнюю, куда более сложную систему. Возрастом выхода на пенсию для мужчин и женщин стали 65 лет, но с коридором исполнения.

Если гражданину надоело ходить на работу, то уйти на покой можно с 60 лет. Но тогда сумма пенсии станет меньше на 0,5% за каждый месяц дополнительного отдыха. И наоборот, премия 0,7% накидывается на каждый месяц тем, кто решит работать после 65 и до 70-летия. Короче, если вы решите уйти на пенсию в 66 лет, то она увеличится на 8,4%. Для тех, кто дотянет вплотную до 70 лет, выплаты возрастут на 42%, что, согласитесь, существенно.

Пенсия: слагаемые

Кстати, в Японии есть пенсии разных категорий (для самозанятых, для работников частных компаний или государственных учреждений), но все они складываются из взносов граждан и добавки со стороны госбюджета и частной фирмы, если человек там работает.

В среднем по стране участник этой системы может рассчитывать на то, что с 65 лет будет получать ежемесячно 180 тыс. иен (около $1,6 тыс.), если работал всю трудовую жизнь.

Впрочем, среднестатистическая женщина пока получает наполовину меньше — представительницы прекрасного пола, как правило, бросают в Японии работу из-за рождения ребенка и вообще замужества. Но в любом случае чета пенсионеров при решенной проблеме жилья, пристроенных детях и выплаченных кредитах проживет на свои $2,4 тыс. в месяц вполне весело и даже сможет путешествовать.

Тем более что речь идет о самом среднем размере — многие получают куда более солидные пенсии, не говоря уже о накоплениях.

Система, как полагают в Токио, показала свою эффективность, но уже тоже не вполне компенсирует нарастающую нехватку рабочей силы. Правительство ломает голову над тем, какими новыми материальными мерами поощрения побудить большее число бодрых пожилых людей оставаться на боевом посту далеко после 65, а то и после 70 лет.

К примеру, в СССР, а потом и в РФ работающий пенсионер получает и свою пенсию, и зарплату. А вот в Японии на это есть некоторые ограничения, хотя нужно учесть, что размеры жалованья у наших дальневосточных островных соседей в целом существенно опережают российские.

В общем, если японец получает и зарплату, и пенсию в возрасте от 60 до 64 лет, то при совокупном доходе более $2,5 тыс. власти отрежут половину того кусочка пенсии, который превышает эту сумму. Для более пожилых японцев условия получше: в коридоре от 65 до 69 лет от пенсии отсекают 50% того, что выходит за пределы весьма приличного уровня $4,2 тыс.

Здоровая мотивация

На мой взгляд, это довольно щадящая система, однако в правительстве Японии важные люди чешут затылки — там полагают, что нынешние ограничения ослабляют желание энергичных пожилых людей оставаться на работе. Короче, уже разработан план, согласно которому парламент в 2020 году примет поправки к законодательству, разрешающие получать одновременно и пенсию и зарплату в полном объеме, без каких-либо урезаний.

Однако реформа, похоже, будет еще более масштабной: правительство разрабатывает программу мероприятий, активно побуждающих физически здоровых людей работать с получением пенсии и зарплаты и после 70 лет.

Есть также вариант с переносом "пенсионного возраста" с нынешних 65 на 70 лет с соответствующими материальными вознаграждениями.

Согласно данным японского ведомства здравоохранения, возраст активного здоровья, когда человек в целом бодр, крепок, готов трудиться и даже заниматься спортом, уже в 2013 году превышал для мужчин 71 год, а для женщин — 74 года. Этот показатель, по мнению экспертов, будет и дальше расти на фоне новых успехов в развитии качественной и общедоступной медицины, распространения нормы здорового образа жизни и тренда на физкультуру. Напомним, что Япония и сейчас стабильно занимает первые места в мире по продолжительности жизни: мужчины, по официальным данным, после 65 лет в среднем живут там еще 19,5 года, а женщины — почти 24,4 года.

И уходить на покой даже "после 70" не желает до 40% этих бодрых людей — ну как мой знакомый Ватанабэ-сан, гоняющий по нашей округе на велосипеде с пакетиками овощей для своих постоянных клиентов.