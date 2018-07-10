Трогательным ножичком пытать свою плоть: кому нужно смотреть сериал "Острые предметы"

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На "Амедиатеке" уже вышла первая серия мини-сериала "Острые предметы". Это экранизация бестселлера Гиллиан Флинн, написавшей "Исчезнувшую" — книгу, по которой снял фильм тот самый Дэвид Финчер. Этот сериал готовится открыть новую порцию ужасной правды о психологических проблемах современной американки. Николай Долгин посмотрел уже семь серий из восьми, которые будут показаны до конца лета 2018-го, и разбирается, чем примечательна одна из главных летних телепремьер.
В "Острых предметах" Эми Адамс играет репортершу, которая получает задание от своей газетенки наведаться в родной город — забытую богами дыру, где как раз задушили одну девочку, а еще одна пропала. Ее заботливый редактор наивно полагает, что возвращение к корням поможет его подчиненной приструнить внутренних демонов. Их у нее целый багаж. Водку хрупкое создание хлещет, словно десантник, отмечающий день ВДВ круглый год. Свое тело она исполосовала ножом. Главная интрига вовсе не какие-то там смерти школьников, а предыстория того, как барышня дошла до жизни такой.
"Острые предметы" выходят на волне успеха "Большой маленькой лжи", другого мини-сериала HBO, засыпанного наградами. Слагаемые, в общем-то, те же: роман об убийстве в качестве сюжетной опоры, голливудская суперзвезда в главной роли и режиссер Жан-Марк Валле, руководящий парадом прекрасных дам. Однако "Большая маленькая ложь" отличалась куда более игривым тоном, несмотря на периодические жесткие сцены домашнего насилия. В "Острых предметах" постановщик выветрил со съемочной площадки всякие намеки на иронию и ударился в атмосферу южной готики. Получился эдакий "Настоящий детектив" про женщин: мрачной безысходности не меньше, а в ее эпицентре — отношения между героиней, ее властной подавляющей матерью и проблемной сестренкой.
Сериал честно старается играть по жанровым правилам криминального триллера: дезориентирует, нагоняет тревогу, временами даже шокирует "бульварным" натурализмом и сулит неожиданные повороты. Впрочем, гораздо больше ему хочется быть психологической драмой и спокойно исследовать мятежные души своих персонажей. Фоновое распутывание жутких убийств — просто бонус, чтобы держать зрителей в тонусе.
"Исчезнувшая" Финчера уже познакомила широкую аудиторию с умением Гиллиан Флинн выписывать нетривиальных женских персонажей. В экранизации ее дебютного романа героини не столь инфернальны, зато тут их характеры сложны, противоречивы и местами даже страшны. Голливуд часто загоняет актрис в рамки незамысловатых и невинных типажей (та же Эми Адамс, напомним, прославилась как диснеевская принцесса в "Зачарованной"), в то время как "Острые предметы" дают своему ансамблю раскрыться в более глубоких и необычных ролях. Адамс, Патришия Кларксон и Элиза Сканлен сполна используют эту возможность и наверняка уйдут не обиженными, когда наступит пора раздачи всяких призов.
Если миграцией крупнокалиберных звезд в сериалы уже никого не удивить, то именитые режиссеры — все еще достаточно редкий зверь в этих краях. Иногда их приглашают поработать над пилотным эпизодом в рекламных целях, но затем отпускают со спокойным сердцем. На больших экранах постановщик является центром мироздания, но на малых эта должность скорее ремесленная. В мире престижного телевидения властью наслаждаются сценаристы-шоураннеры, а режиссеры по ходу сезона снимают отдельные серии, приходят и уходят, никем толком не замеченные. Почестей удостаиваются разве что счастливчики, ответственные за самые блокбастерные серии "Игры престолов".
Ситуация Жан-Марка Валле в этом смысле нетипичная. Человек мирно занимался авторским кино ("Далласский клуб покупателей"), пока на него не положило глаз HBO. Теперь бедолага снимает для них все (!) эпизоды уже второго мини-сериала подряд. Столь полная его вовлеченность ставит непривычный для ТВ вопрос, кого же в данном случае считать главным творцом. Шоураннер Марти Ноксон, в свое время приложившая руку к "Баффи — истребительнице вампиров" и "Безумцам", в итоге призналась, что с Валле они часто бодались и соревновались, кто кого переорет. Ей хотелось более буквального следования оригиналу, в то время как визионер настаивал на раскрытии истории через визуальные образы. Ноксон считает, что ей удалось обуздать постановщика, однако его авторский отпечаток бросается в глаза с первых же минут сериала.
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Валле сам же и нарезает отснятый материал, поэтому монтаж становится для него важным выразительным средством. Обрывочные склейки, подобно проносящимся мыслям в голове главной героини, как будто достраивают объективную картину мира мельтешащими образами из ее подсознания. Смотреть надо внимательно: можно легко упустить что-нибудь важное, ненароком отвлекшись для того, чтобы почесать пятку. В слегка хаотичной подаче реальность, воспоминания и видения переплетаются между собой, образуя головоломку для зрителя. Монтажные рифмы между прошлым и настоящим становятся еще изящнее благодаря гениальному в своей очевидности кастингу. Молодую Эми Адамс изображает София Лиллис, девочка из ужастика "Оно", похожая на свою старшую визави как две капли водки.
Именно инициатива Марти Ноксон заточила экранизацию в телевизионный формат. Кажется, сценаристка погорячилась. HBO, как водится, обеспечило всесторонне качественную реализацию, но сюжетного запаса на восемь серий едва хватает. У "Острых предметов" имелись все задатки, чтобы стать вязким и виртуозным полным метром в духе "Исчезнувшей", но судьба распорядилась иначе.
В результате повествование двигается со скоростью московской пробки, вызывая схожее чувство обреченности. От зрителей не раз потребуются чудеса терпения и высшая степень просветления, чтобы испытать гармонию, свыкнувшись с медитативным течением событий. Впрочем, те, кому пришелся по нраву тихоходный темп "Настоящего детектива", наверняка насладятся процессом и здесь.
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