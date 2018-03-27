Поисковый отряд "Лиза Алерт" открыл школу координаторов

В Москве стартовал курс лекций поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" для волонтеров, которые хотят стать координаторами. Уроки проходят в штаб-квартире "Билайн" (телекоммуникационный партнер отряда). Всего запланировано 12 лекций, которые продлятся до мая. Об этом "+1" сообщили в организации.

Координаторами в поисково-спасательном отряде называют специалистов, которые анализируют информацию о пропаже человека, разрабатывают стратегию поиска, подключают волонтеров и профессиональных спасателей, распределяют задачи, координируют действия служб и волонтеров. По словам руководителя поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григория Сергеева, подготовка координаторов необходима для развития спасательного движения, так как для управления поисками требуются специальные навыки и опыт.

Участникам курса объяснят особенности поведения и психологии потерпевших, расскажут о возможностях взаимодействия со СМИ и законодательных нормах. Темой первых занятий стали заболевания, которые часто встречаются у пропавших людей, в частности деменция (приобретенное слабоумие) и РАС (расстройства аутического спектра). Врачи и психологи объяснили, как они проявляется, как следует обращаться с человеком с подобным диагнозом и каковы особенности поведения, важные для установления его местонахождения.

Как ожидается, очные занятия посетят более 80 человек. Еще сотни волонтеров из десяти российских регионов смогут подключиться к интернет-трансляциям.

"Мы уже организовывали школы инструкторов вместе с Центром поиска пропавших людей в Московской области. Этот опыт получился удачным, - рассказал Сергеев. - Сейчас, благодаря поддержке компании "Билайн", наша школа координаторов выходит на новый, всероссийский уровень. Региональные координаторы и волонтеры, которые планируют стать координаторами, могут смотреть наши лекции в прямом эфире и присылать вопросы спикерам, полноценно участвовать в обучении в интерактивномрежиме".

Первые поисковые отряды "Лиза Алерт" появились в 2010 г., с тех пор подразделения открылись более чем в 40 регионах России. За семь лет при участии добровольцев отряда были спасены более 20 тыс. человек. По словам Сергеева, в 2017 г. движение приняло более 9 тыс. заявок о пропаже людей. Более 7 тыс. человек нашлись живыми, более тысячи - погибшими.

"Лиза Алерт" принимает заявки на поиск человека любого возраста как в городе, так и в лесу. Чтобы сообщить о пропаже, можно позвонить по телефону горячей линии 8 800 700-54-52, организованной "Билайн", или заполнить форму на сайте движения. Родственникам, коллегам или друзьям пропавшего необходимо предварительно подать заявление в полицию.

Любой желающий может подписаться на смс-оповещения о начале поисков рядом с местом проживания, чтобы присоединиться к спасательной операции. Для этого необходимо зайти на страницу сервиса, ввести свои номер телефона, имя, фамилию, город и выбрать приоритетное направление поиска - например, "поиски детей", "поиски пожилых людей" или "все поиски". Сообщения бесплатны и доступны для абонентов всех основных операторов. Подписку на оказание помощи в поисках, которые проходят рядом, оформили уже более 3 тыс. человек.

Материал предоставлен проектом "+1".