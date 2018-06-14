Индийские города возглавили рейтинг населенных пунктов с самым загрязненным воздухом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила обзор населенных пунктов с самым загрязненным воздухом, в него вошли 4300 городов из ста государств. Из пятнадцати антилидеров в списке значатся четырнадцать индийских городов, включая столицу страны Дели. Возглавил список город Канпур, где уровень загрязнения атмосферы в пять раз выше признанного ВОЗ безопасным, сообщает AFP.

Исследование ВОЗ учитывает содержание в атмосфере взвешенных частиц размером от 2,5 мкм (РМ2,5) до 10 мкм (РМ10), а также частиц меньше 2,5 мкм. Опасность мелкодисперсных частиц заключается, в частности, в том, что РМ2,5 могут состоять из сульфатов и сажи, способных проникать глубоко в легкие и нарушать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Среднесуточная концентрация частиц РМ2,5 в Канпуре колеблется между 120 мкм на куб. м и 150 мкм на куб. м. По нормам ВОЗ среднесуточный уровень РМ2,5 может составлять не больше 25 мкм на куб. м. Канпурские врачи сообщают, что ухудшение качества воздуха за последнее десятилетие привело к существенному увеличению респираторных и глазных заболеваний.

"Если не решить эту проблему вовремя, последствия загрязнения воздуха обернутся непоправимым ущербом для здоровья", - констатирует врач Боланат Ханна.

Канпур является важным центром машиностроительной, текстильной, электронной, металлургической и химической промышленности. Город страдает от загрязнения воздуха в течение всего года, зимой уровень загрязнения повышается до тревожных отметок. Власти объясняют сложившуюся ситуацию неконтролируемым строительством, сжиганием отходов и промышленным загрязнением. Множество малых предприятий в стране используют дизель-генераторы из-за длительного отключения электроэнергии, при этом в стране нет ограничений на сжигание твердых отходов. Промышленники считают, что воздух в городе загрязняет транспорт: каждый месяц на дорогах Канпура появляется 7 тыс. новых единиц техники.

Ежегодно десятки населенных пунктов Индии попадают в перечень наиболее загрязненных. При этом, как отмечает AFP, власти практически не прилагают усилий для улучшения качества воздуха. В частности, Дели сумел "улучшить" свои показатели, переместившись в последнем отчете ВОЗ на шестое место с первого, которое занимал в 2014 году. А в начале мая Верховный суд Индии раскритиковал власти за то, что из-за загрязненного воздуха пожелтел белый мрамор Тадж-Махала, мавзолея-мечети в Агре, который считается национальным достоянием страны. ВОЗ призвала Индию перенять опыт Китая по очистке воздуха: столица страны, Пекин, также долгое время возглавляла рейтинг самых загрязненных городов мира.

По данным доклада ВОЗ, более 90% населения планеты дышат воздухом с высокой концентрацией загрязняющих веществ. В 2016 г. загрязненный воздух спровоцировал смерти около 7 млн человек. Из них каждые девять смертей из десяти пришлись на страны с низким или средним уровнем дохода, в основном Азии и Африки.

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