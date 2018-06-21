На Украине запущена кампания по защите Днепра от загрязнения фосфатами

На Украине в социальных сетях запущена кампания по предотвращению загрязнения Днепра фосфатами. Проект направлен на популяризацию использования в быту и промышленности моющих средств, не содержащих фосфаты, которые приводят к цветению воды. Об этом сообщается на сайте Европейской политики соседства.

Инициатором кампании выступило министерство экологии и природных ресурсов Украины. Проект реализуется при финансовой поддержке программы "Водная инициатива плюс Европейского союза для Восточного партнерства" (ВИЕС+). Кампания продлится до 7 июля, который является Международным днем Днепра.

Как сообщается в пресс-релизе, для реализации кампании была создана серия инфографик, отражающих процесс попадания фосфатов из бытовых моющих средств в реку. Кроме того, организаторы кампании создали анимационный фильм, в котором показано негативное воздействие фосфатов на качество воды и биологического разнообразия водной среды.

В рамках проекта также запущен конкурс "Мой любимый стиральный порошок - без содержания фосфатов". Его цель - сбор информации о предпочтениях потребителей и составление списка рекомендуемых моющих средств без фосфатов.

Фосфаты входят в состав моющих средств, вещества изменяют физико-химические свойства воды. Они уменьшают диффузию и таким образом нарушают гидрохимический режим. Особенно широко они распространены как синтетические поверхностно-активные вещества в составе моющих и чистящих средств для мытья посуды, автомобилей и стирки вещей, широко применяются в текстильной промышленности при обработке хлопчатобумажных и шерстяных тканей, а также в производстве искусственного волокна.

Программа ВИЭС+ начала действовать в 2016 году. Ее цель - совершенствование управления водными ресурсами, в частности трансграничными реками, в странах восточного партнерства. Конкретная цель программы состоит в том, чтобы добиться сближения национальных политик Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины со стратегией Рамочной директивы по воде ЕС (РДВ), комплексным управлением водными ресурсами (КУВР) и соответствующими многосторонними природоохранными соглашениями (МПС).

По данным ВИЭС+, порядка 748 тонн соединений фосфора выбрасывается в сточные воды в городах с населением 1 млн человек. Очистные сооружения способны очищать воду от фосфатов только на 30%. Остальная доля этих веществ попадает в водоемы.

Материал предоставлен проектом "+1".