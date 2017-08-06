Мадуро заявил,что Венесуэлу невозможно выгнать из МЕРКОСУР

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 августа. /ТАСС/. Венесуэла всегда будет частью Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Об этом заявил в субботу президент республики Николас Мадуро.

"Венесуэлу никогда не уберут из МЕРКОСУР, потому что это будет как убрать нас отсюда, вырезать с карты нашу территорию и выгнать нас из Америки", - сказал он в эфире радиостанции Radio Rebelde в тот момент, когда главы МИД Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая в Сан-Паулу обсуждали вопрос приостановки членства Венесуэлы в МЕРКОСУР.

"Устроившая переворот олигархия из Бразилии и жалкая олигархия, которая правит в Аргентине, могут предпринимать тысячу попыток, но мы всегда будем тут", - добавил Мадуро.

По итогам встречи главы МИД стран - основательниц МЕРКОСУР приняли решение окончательно приостановить членство Венесуэлы в блоке до "восстановления демократического строя".

В декабре прошлого года страны, основавшие МЕРКОСУР, уже приняли решение приостановить участие Венесуэлы в качестве полноправного члена. Основанием послужило невыполнение Каракасом обязательств, взятых при вступлении в объединение. Речь идет, в частности, о ратификации соглашения о защите прав человека, а также других документов, регулирующих отношения внутри блока. Для восстановления статуса Венесуэле достаточно было выполнить эти требования.

30 июля венесуэльские власти, несмотря на давление со стороны международного сообщества и массовые акции протеста, провели выборы в Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон. Решение Мадуро о созыве этого органа без проведения предварительного референдума привело к обострению обстановки в стране, в которой на тот момент уже месяц проходили крупные антиправительственные выступления. Согласно последним данным, в ходе акций протеста погибли свыше 120 человек, тысячи пострадали.