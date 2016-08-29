Долгов: обвинения политического характера на Украине предъявлены более 100 россиянам

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 100 россиянам, по имеющимся данным, на Украине предъявлены обвинения политического характера, есть основания полагать, что к некоторым из них могли применяться пытки. Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов в эфире телеканала "Россия 24".

"Есть данные о том, что более 100 россиянам могли быть предъявлены так называемые политические обвинения, и есть информация, что несколько сотен российских граждан могут находиться в украинских СИЗО и тюрьмах, - сказал он. - Многие из них были арестованы или задержаны без необходимого уведомления российских властей".

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