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Правозащитники сообщили об освобождении 13 узников тайной тюрьмы СБУ

Международная панорама
29 августа, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
По данным Human Rights Watch, в тюрьмах остаются еще три человека
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международная правозащитная организация Human Rights Watch сообщила об освобождении 13 заключенных из тайной тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в заявлении организации.

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"Освобождение 13 человек, которых держали в харьковской СБУ, - это замечательная новость, но официально ни факт их задержания, ни факт освобождения так и не признаны, как не признано и существование самой проблемы насильственных исчезновений со стороны СБУ", - сообщила старший исследователь Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Таня Локшина.

Она также потребовала у главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса обратить внимание на факты похищения людей и их незаконного лишения свободы сотрудниками СБУ. 

"Упорное отрицание СБУ насильственных исчезновений способствует формированию атмосферы беззакония и устойчивому сохранению безнаказанности за грубые нарушения прав человека", - сообщает старший исследователь Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Таня Локшина.

Представитель Human Rights Watch заявила, что в тюрьмах остаются еще три человека. "Нас тревожит судьба этих трех человек, тем более с учетом того, что им угрожали последствиями в случае предания гласности их тайного содержания под стражей. Главный военный прокурор Украины должен обеспечить им безопасность и оградить их от притеснений и запугиваний со стороны других украинских силовых ведомств", - добавила Локшина.

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