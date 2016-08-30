В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сообщения СМИ о якобы кончине президента Узбекистана Ислама Каримова, появившиеся минувшей ночью, не нашли подтверждения, в Кремле известно лишь о болезни узбекского лидера. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что были различные сообщения, которые не нашли подтверждения, поэтому какой-либо сейчас новой информацией мы не располагаем. Пока можем только, собственно, сказать, что вот эти вот ночные сообщения (о смерти главы Узбекистана. - Прим. ТАСС) не нашли своего подтверждения, мы из этого исходим", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, располагает ли Кремль новой информацией о судьбе Каримова.

"Нам известно о болезни (президента Узбекистана), но в данном случае какими-то деталями мы не располагаем", - добавил Песков, отметив также, что "было бы неправильно из Кремля все-таки давать какие-то детали по состоянию здоровья главы государства Узбекистана".

Отвечая на вопрос о том, осуществляются ли контакты с Узбекистаном, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такие контакты носят постоянный характер - "и по дипломатическим каналам, и по иным, ведомственным каналам". "У нас очень насыщенные двусторонние отношения", - заключил Песков.

Что известно о состоянии Каримова

28 августа кабинет министров Узбекистана сообщил, что глава государства Ислам Каримов помещен на стационарное лечение, он пройдет полное медицинское обследование.

Биография президента Узбекистана Исламу Каримову 78 лет, он родился 30 января 1938 года в Самарканде. Фактически руководит Узбекистаном с 1989 года, когда занял пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекской ССР, в марте 1990 года был избран первым президентом союзной республики. В 1991 году победил на первых всенародных президентских выборах, став главой государства на пять лет. Сохранил свой пост после всенародных референдумов в 1995 и 2002 годах, на прямых выборах в 2000, 2007 и 2015 годах.

Накануне, 29 августа, младшая дочь президента Лола Каримова-Тилляева на своей странице в социальной сети Instagram написала, что ее отец перенес кровоизлияние в мозг и помещен в отделение реанимации, его состояние стабильное.

Сообщения в СМИ

В понедельник ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили о смерти Каримова, другие опровергали эту информацию. Официальных сообщений на этот счет из Ташкента в понедельник не поступало.

(Фото из личного архива, Март 2014 г.) Во избежание кривотолков здесь на своей странице я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния. Я обращаюсь к людям с большой просьбой обойтись без спекуляций и уважать право семьи на "прайвеси" (личное пространство). Я буду очень признательна всем, тем кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами. ⬇️(Шаҳсий архивдан сурат, март 2014 й.) Турли хил гап-сўзларнинг олдини олиш мақсадида, бизнинг оилада ўтган хафтанинг охирида содир бўлган қайғули воқеа ҳақида ушбу саҳифам орқали сизга маълумот бермоқчиман. Шанба куни адамлар мияга қон қуйилиш ташхиси билан шифохонага олиб келиндилар. Ҳозир улар реанимация бўлимида тиббий муолажалар олмоқдалар. Ҳозирги пайтда ҳолатлари шифокорлар томонидан стабил деб баҳоланмоқда. Айни пайтда келгусидаги соғлиқлари борасида қандайдир тахминлар қилиш анча эрта. Мен сизлардан турли хил гап-сўзлардан йироқ бўлиб, оиламизнинг шаҳсий ҳаётига хурмат билан муносабатда бўлишингизни илтимос қиламан. Ушбу дамларда отамни ўз дуолари билан қўллаб-қувватловчи барча инсонларга ўзимнинг чексиз миннатдорчилигимни изҳор этаман. (Photo from family archive, March 2014) I would like to write here about the sad events that befell our family last weekend. My father was hospitalised after suffering a cerebral haemorrhage on Saturday morning, and is now receiving treatment in an intensive care unit. His condition is considered stable. At the moment it is too early to make any predictions about his future health. My only request to everyone is to refrain from any speculations, and show respect to our family's right to privacy. I will be grateful to everyone who will support my father with prayers. Фото опубликовано Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) Авг 29 2016 в 2:03 PDT