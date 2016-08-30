Путин обсудит с преемником наследного принца Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 сентября "на полях" саммита G20 в Китае обсудит с преемником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом торговое сотрудничество и ситуацию в Сирии. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В программе форума будет небольшой интервал, которым мы воспользуемся для проведения очередной двусторонней встречи. Это будет встреча с преемником наследного принца Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом", - сказал Ушаков.

"Ключевое внимание будет уделено актуальной международной и региональной проблематике, в первую очередь ситуация в Сирии", - сказал он. "Между Россией и Саудовской Аравией имеются определенные шероховатости в восприятии вопросов сирийского урегулирования. Эта тема будет на переговорах одной из главных", - добавил Ушаков.

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