Пушков: Штайнмайер признал, что G7 без России выступает в качестве "клуба друзей США"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что своим заявлением об условиях возвращения России в группу стран "Большой восьмерки" глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер фактически признал, что G7 без России выступает в качестве "клуба друзей США". При этом парламентарий исключил возможность восстановления формата G8 как механизма для попыток оказания давления на Россию.

Ранее в среду глава МИД Германии назвал одним из указанных условий обеспечение прогресса по вопросам урегулирования украинского и сирийского кризисов.

"Заявление Штайнмайера отражает стремление части западных политических кругов расширить диалог с Россией", - сказал Пушков ТАСС. В основе этого - "понимание того, что такие крупные проблемы современности, как сирийский кризис, украинская проблема, европейская безопасность, нераспространение ядерного оружия, не решить без России", пояснил он.

"Штайнмайер является тем западным политиком, который наиболее регулярно выступает с идеей восстановления "Большой восьмерки" и возвращения России в ее состав. И в этом смысле, на мой взгляд, это осознание того факта, что "Большая семерка" без России серьезно ограничивает свой потенциал, выступает в основном в качестве "клуба друзей США" и в силу этого теряет свое глобальное значение", - отметил парламентарий.

С другой стороны, возникает вопрос, на какой основе возобновлять диалог, констатировал глава комитета Госдумы. "Большая восьмерка" - и это показали последние саммиты, в которых участвовала Россия, - использовалась в основном в качестве механизма для оказания давления на Россию, и события развивались по схеме "семь против одного", - напомнил он.

"Если речь идет о том, чтобы восстановить механизм давления на Россию через ее участие в "Большой восьмерке", то, на мой взгляд, это не перспективно", - предупредил Пушков. По его убеждению, "Большая восьмерка", если она будет восстановлена, должна строить свою работу на принципах согласования позиций и поиска компромиссов, "а как механизм выставления условий и различных ультиматумов России эта организация давно себя исчерпала". "Эта линия привела к серьезному кризису внутри организации, к тому, что Россия больше не участвует в ее работе и не выражает большой заинтересованности в этом", - указал депутат.

"А готовы ли они работать на новой основе, на основе баланса интересов и поиска совместных решений - это большой вопрос, потому что ни со стороны США, ни со стороны других участников этой организации, возможно, за исключением Японии, мы пока не слышим готовности изменить прежний подход, из которого они исходили в рамках этой структуры", - заключил Пушков.