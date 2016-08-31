Россия выразила Латвии протест в связи со сносом памятника советским морякам

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Посольство РФ направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника советским морякам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, российский МИД считает "снос памятника советским морякам в Латвии недопустимым и идущим вразрез с двусторонним соглашениями". Захарова пояснила, что речь идет о межправительственном соглашении от 30 апреля 1994 года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики. Статья 13 этого документа обязывает латвийскую сторону обеспечивать уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений.
"Посольство Российской Федерации в Латвии направило в МИД этой страны соответствующую ноту протеста, ответа от Риги до настоящего времени не получено", - сообщила она.
В этой связи, по словам Захаровой, Россия "рассчитывает на максимально оперативную реакцию латвийских официальных властей на это вопиющий случай".
Памятник советским морякам в городе Лимбажи, расположенном примерно в 100 километрах от Риги, был установлен в 1975 году в честь матросов, погибших в бою за город 4 июля 1941 года. Ансамбль представлял собой напоминающий нос корабля бетонный комплекс, в центре которого был установлен большой гранитный камень с табличкой.
Входящее в правящую коалицию националистическое объединение "Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии - Все Латвии!" в социальной сети Facebook сообщило, что этот монумент на минувших выходных был снесен лимбажским отделением "Даугавские ястребы в Латвии" (организация ветеранов латышского легиона "Ваффен СС" - прим. ТАСС). Нацблок, при поддержке которого был осуществлен снос, также обнародовал видеосъемку демонтажа памятника.