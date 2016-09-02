Лавров: РФ достигла понимания с США по большинству вопросов в решении сирийской проблемы

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Россия и США достигли понимания по большинству вопросов по Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"По большинству вопросов достигнуто понимание, - сказал он. - Самое главное, что любые наши договоренности с американцами по практическим действиям, по координации действий против террористов не будут поддаваться практическому выполнению, если наши американские партнеры не выполнят своего обещания отмежеваться от террористов, прежде всего от (запрещенной в РФ) "Джебхат ан-Нусры".
Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).