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Лавров: РФ достигла понимания с США по большинству вопросов в решении сирийской проблемы

Политика
2 сентября, 15:16 UTC+3
"По большинству вопросов достигнуто понимание", - подчеркнул министр иностранных дел России
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/.  Россия и США достигли понимания по большинству вопросов по Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По большинству вопросов достигнуто понимание, - сказал он. - Самое главное, что любые наши договоренности с американцами по практическим действиям, по координации действий против террористов не будут поддаваться практическому выполнению, если наши американские партнеры не выполнят своего обещания отмежеваться от террористов, прежде всего от (запрещенной в РФ) "Джебхат ан-Нусры".

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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