Епископ Тихон: подготовка к встрече Путина со студентами Итона не была секретной

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) опроверг предположения западных СМИ о секретности встречи Путина со студентами британского колледжа Итон. Об этом в пятницу сообщает портал "Православие.ру".

Епископ Тихон, который читал в марте этого года лекции в Итоне, рассказал, что получил от ребят просьбу организовать поездку в Россию и, по возможности, встретиться с президентом Владимиром Путиным. "Сразу после того, как я узнал о желании ребят поехать в Россию и встретиться с нашим президентом, я поставил об этом в известность руководство Итона. Я попросил разрешения у ректора колледжа на то, чтобы передать письмо ребят в Администрацию президента, - и такое разрешение было получено. Спустя какое-то время, когда российской стороной уже было принято предварительное положительное решение по встрече, посол Российской Федерации в Великобритании А.В Яковенко поставил ректора Итона в известность о ходе дела", - пояснил Тихон.

Он отметил, что "никто ничего не скрывал: в течение нескольких месяцев шла активная переписка в интернете по поводу этой поездки. Руководство Итона было поставлено в известность. Родители мальчиков, разумеется, также о ней знали".

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин встречался в Кремле со студентами Итонского колледжа.

После того как руководство Итона отказало студентам в организации официальной делегации, ребята приняли решение, что поедут в Россию самостоятельно. "Встреча с президентом была частной, как наши гости и просили. Ни телевидение, ни газетчики на ней не присутствовали. Сделали несколько фотографий ребятам на память - вот и все", - рассказал отец Тихон.