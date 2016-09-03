Путин продолжит серию международных контактов во Владивостоке и Ханчжоу

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу продолжит серию двусторонних международных контактов. Он проведет встречу в столице Приморья с президентом Южной Кореи. По прибытии в Китай Путин вечером пообщается с новым президентом Аргентины Маурисио Макри, а также встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом - вторую после восстановления отношений Москвы и Анкары в конце июня.

Последний день во Владивостоке

Путин завершает свою рабочую программу во Владивостоке, и помимо посещения Приморского Океанариума и участия в пленарном заседании форума проведет переговоры с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. Как сообщал ранее журналистам помощник президента Юрий Ушаков, сначала состоится беседа в узком составе, а затем - переговоры в составе делегаций, по итогам которых будет подписан ряд документов. В завершение лидеры двух стран сделают совместное заявление для прессы.

Встречи в Китае

В субботу во второй половине дня Путин отправится в китайский город Ханчжоу, где завтра открывается саммит лидеров стран "Большой двадцатки". Вечер 3 сентября российский президент посвятит общению с президентами Аргентины и Турции.

Встреча Путина с аргентинским лидером Маурисио Макри станет первой после его избрания на эту должность в 2015 году. Ранее Путин говорил со своим коллегой по телефону и тогда стороны и "условились встретиться в привязке к мероприятиям "двадцатки", сообщал Ушаков. Он назвал предстоящие переговоры как "важные и интересные".

Вслед за этим Путин встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Первая встреча двух лидеров после решения о нормализации отношений Москвы и Анкары состоялась 9 августа в Санкт-Петербурге. Ушаков заявлял журналистам, во время встречи в Ханчжоу запланировано обсуждение перспектив реализации совместных стратегических проектов в энергетической отрасли - строительстве АЭС "Аккую" и газопровода по дну Черного моря "Турецкий поток". Президенты России и Турции обменяются мнениями и по ключевым международным проблемам, в том числе ситуации в Сирии, борьбе с международной террористической угрозой.

Контакты двух стран во многих сферах были прерваны после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет в небе над Сирией в ноябре 2015 года, в результате чего один из двух пилотов, Олег Пешков, был убит огнем с земли, когда спускался на парашюте. Инцидент со сбитым бомбардировщиком повлек за собой ряд ограничительных мер в торгово-экономических отношениях с Турцией, в частности, был установлен запрет на чартерные авиаперевозки и ввоз в РФ турецкой сельхозпродукции. Также была приостановлена и деятельность межправкомиссии.

29 июня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Звонок Путина стал ответом на послание Эрдогана, в котором тот принес извинения за сбитый российский бомбардировщик и выразил заинтересованность в урегулировании ситуации.

После разговора с Эрдоганом по поручению президента правительство РФ вступило в переговоры с Турцией для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах. К настоящему времени восстановлена деятельность межправкомиссии, сняты ограничения на чартерные перевозки, ведутся переговоры и по другим направлениям. В частности, по словам Ушакова, Москва рассматривает вопрос об отмене ограничения на привлечение турецких граждан к строительным проектам России, а также к оказанию услуг в некоторых других сферах экономики.