О рубле, диалоге с бизнесом и нефти. Что сказал Путин во Владивостоке

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) президент России Владимир Путин встретился с российскими и зарубежными инвесторами и сообщил о планах властей по развитию бизнес-климата в регионе.

Кроме того, в интервью агентству Bloomberg глава государства рассказал о запасах прочности экономики РФ, курсе рубля и перспективах евровалюты. Основные заявления Путина – в материале ТАСС.

Рубль должен быть независимым

По мнению российского лидера, курс рубля не должен зависеть от чьих-либо интересов, а должен соответствовать уровню развития экономики. Путин отметил, что курс национальной валюты должен отражать баланс интересов между импортерами и экспортерами.

Резервов абсолютно достаточно

Российский лидер также отметил, что созданных в стране золотовалютных резервов абсолютно достаточно, и он не видит необходимости во внешних займах.

По его словам, золотовалютные резервы Центробанка за последние полгода выросли на 14%. "Цель золотовалютных резервов Центрального банка не в том, чтобы финансировать экономику, а в том, чтобы обеспечивать внешнеторговый оборот", – пояснил президент. Их уровень может обеспечить товарооборот, "если все прекратит работать, как минимум полгода, а то и больше".

Путин также напомнил, что в России есть и еще два резервных фонда, суммарный объем которых составляет $100 млрд.

"Надеюсь, что евро сохранится"

Президент России также выразил надежду на сохранение валюты евро. "Мы верим в фундаментальные основы европейской экономики", – заявил Путин.

По его словам, западноевропейские лидеры в основном придерживаются прагматичных подходов к решению экономических проблем и "не злоупотребляют финансовыми инструментами, финансовой накачкой".

Глава РФ отметил, что Европа стремится, прежде всего, к структурным изменениям, которые, как признал Путин, также важны и для РФ.

Российский лидер указал на проблему, которую страна не может преодолеть: доминирование нефтегазового сектора в экономике и, как результат, зависимость от этих доходов.

Необходим нефтяной компромисс

Говоря о перспективах нефтяного рынка и стабилизации цены на энергоносители, Путин отметил, что с точки зрения логики необходим компромисс между мировыми игроками.

Глава РФ надеется на достижение участниками нефтяного рынка договоренности о замораживании добычи и считает, что это было бы верным решением для мировой энергетики. Отвечая на вопрос, поддержала бы Москва заморозку добычи нефти, позволив Ирану несколько компенсировать свои позиции, Путин сказал: "Да".

Приватизация идет по плану

Глава государства подтвердил Bloomberg, что Россия готовится к продаже акций нефтяной компании "Роснефть" уже в этом году.

"Это лучшее подтверждение того, что мы своих кардинальных планов не поменяли", – считает глава государства. Президент подчеркнул, что не знает, удастся ли продать акции "Роснефти" до конца года, но такая сделка до конца года запланирована и готовится.

Путин также отметил, что "Башнефть" не может купить государственная компания, а во время приватизации необходимо получить максимально возможную цену.

По его словам, также "для бюджета важно, кто даст больше денег при торгах, которые должны быть организованы в ходе приватизационного процесса".

"Но пока это не актуально, поскольку правительство приняло решение приватизацию "Башнефти" отложить", – подчеркнул президент.

Путин заявил, что тренд на приватизацию остается неизменным, но подходить к этому процессу нужно аккуратно.

На Дальнем Востоке будет диалог бизнеса и власти

Говоря о целях организации ВЭФ, глава РФ отметил, что форум призван привлечь внимание партнеров России к потенциалу Дальнего Востока.

Вместе с тем, встречаясь с инвесторами, Путин заявил, что власти готовы вносить коррективы в условия работы бизнеса на Дальнем Востоке. Общаясь с бизнесменами из Китая, Японии, ОАЭ, глава государства отметил, что в последние годы предпринимаются энергичные усилия для создания в регионе благоприятных условий.

Эта работа будет продолжена, рассказал президент. По словам Путина, он поручил Минфину и ЦБ продумать специальный режим работы на Дальнем Востоке для коммерческих банков, в том числе с госучастием. Глава государства также поручил проработать поправки законодательства о свободных портах для облегчения режима выдачи земли на таких территориях.

Вместе с тем Путин заверил, что российские власти не намерены ограничивать движение капитала. "Даже в самых сложных условиях 2008-2009 годов я не пошел на то, чтобы ограничивать вывоз капитала", – отметил Путин.