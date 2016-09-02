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МИД КНР: Китай придает важное значение своему участию в ВЭФ

Международная панорама
2 сентября, 10:48 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Антон Маринин
"Китай хотел бы играть позитивную роль в развитии Дальнего Восток и укрепить взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнула официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
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ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Китай рассматривает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке как возможность для развития регионального сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке.

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Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Восточный экономический форум - это новая платформа для сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке. КНР придает этому формату важное значение. Китай хотел бы играть позитивную роль в развитии Дальнего Восток и укрепить взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнула дипломат.

Второй Восточный экономический форум открылся сегодня во Владивостоке. В течение двух дней представители бизнеса и власти заключат 142 соглашения на общую сумму 1,6 трлн рублей. Форум проходит на острове Русский в зданиях Дальневосточного федерального университета (ДФУ). Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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Китай Восточный экономический форум 2016
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