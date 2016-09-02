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70 южнокорейских компаний принимают участие в ВЭФ

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:42 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
В прошлом году ВЭФ посетили представители 43 южнокорейских предприятий
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СЕУЛ, 2 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Президента Республики Корея Пак Кын Хе на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сопровождает экономическая делегация из представителей 70 компаний. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в администрации южнокорейского лидера.

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"В прошлом году ВЭФ посетили представители 43 предприятий", - отметил собеседник.

По его словам, "в этот раз деловые круги Республики Корея в основном представляют компании, имеющие большой потенциал в выходе на российский рынок. Среди них семь предприятий, занятых в строительстве и проектировании заводов, шесть компаний из сферы здравоохранения и медицинских услуг, шесть производственных и внешнеторговых фирм".

"Делегация примет участие в Восточном экономическом форуме, в индивидуальных консультациях с местными предпринимателями, а также в южнокорейско-российском бизнес- диалоге", - заметил представитель администрации.

Он напомнил, что для России РК является девятой страной по объему взаимной торговли. В 2014 году этот показатель составил $25,8 млрд. В настоящий момент этот объем и инвестиционная активность снизилась из-за ухудшения экономической ситуации в РФ. "Однако перспективы взаимного сотрудничества велики, в том числе по проектам развития Дальнего Востока", - подчеркнул представитель администрации.

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