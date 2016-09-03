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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Встреча Путина и Абэ планируется в ноябре в рамках саммита АТЭС. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов на встрече с японским министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
"Мы понимаем, как правительствам двух стран нужно работать до ноября, потому что, как было сказано, в ноябре (есть) возможность встречи на полях встречи АТЭС", - сказал он.
Шувалов отметил, что накануне лидеры РФ и Японии "провели очень содержательные переговоры по всем направлениям сотрудничества". "В том числе, обсуждались те приоритетные проекты, предложенные премьер-министром Японии, которые могут заложить основу технического сотрудничества стран", - отметил он.
В свою очередь министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, назначенный за день до визита в РФ на новый пост министра, ответственного за развитие экономического сотрудничества с РФ, пообещал приложить усилия для подготовки содержательных встреч японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина.
"Я заверяю вас, что сделаю все возможное, чтобы предстоящие встречи между нашими лидерами в Перву в ноябре ("на полях" саммита АТЭС - прим. ТАСС) и в декабре в (японской префектуре) Ямагути стали самыми плодотворными и содержательными", - сказал он, попросив в этом поддержки у Шувалова.
Сэко также отметил, что с созданием в Японии поста министра по делам экономического сотрудничества с РФ "был сформирован определенный механизм, чтобы сильно продвинуть сотрудничество с Россией".
В начале встречи японский министр также отметил, что делегация находится во Владивостоке всего полдня, а стороны "уже сделали столько шагов, сколько обычно делается за год".
1 сентября, за день до визита во Владивосток, премьер Японии Синдзо Абэ утвердил создание в правительстве нового министерского поста "по экономическим взаимоотношениям с Россией" и назначил на него Сэко. В японском правительстве он принимает активное участие в работе, связанной с развитием сотрудничества с РФ.
На одной из первых пресс-конференций на посту министра в августе этого года Сэко отметил, что одним из приоритетных направлений будет работа по плану развития сотрудничества из восьми пунктов, который был предложен японской стороной на майской встрече на высшем уровне в Сочи.