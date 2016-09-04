Президенты РФ и Аргентины проведут встречу на полях G20 5 сентября

ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Аргентины проведут встречу на полях G20 5 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будет завтра", - сказал Песков, отвечая на вопрос, встретятся ли главы двух стран, как планировалось ранее.