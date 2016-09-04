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Президенты РФ и Аргентины проведут встречу на полях G20 5 сентября

Политика
4 сентября, 20:50 UTC+3 ХАНЧЖОУ /Китай/ 4, сентября. /ТАСС
Отвечая на вопрос, встретятся ли главы двух государств, как планировалось ранее, пресс-секретарь Владимира Путина заявил: "Будет завтра"
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ХАНЧЖОУ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Аргентины проведут встречу на полях G20 5 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будет завтра", - сказал Песков, отвечая на вопрос, встретятся ли главы двух стран, как планировалось ранее.

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Персоны
Макри, Маурисио Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Саммит G20
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Россия Аргентина
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